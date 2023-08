Persona 3 Reload se tire une balle pour invoquer sa date de sortie et ses multiples éditions

En attendant un encore hypothétique, mais quasi inévitable Persona 6, Atlus a bien d'autres projets qui vont nous tenir occupés dans les mois à venir. En plus de Metaphor: ReFantazio, il avait ainsi officialisé Persona 5 Tactica et Persona 3 Reload durant le Xbox Games Showcase de juin dernier. Ce dernier sera un remake de la version de base de Persona 3, avec un doublage anglophone inédit. Nous avons déjà pu découvrir son rendu en action avec du gameplay, s'inscrivant dans la lignée de P5 et il a refait parler de lui ces derniers jours avec en premier lieu une information cruciale : sa date de sortie !

Bande-annonce en japonais

Bande-annonce en anglais

C'est bien l'année prochaine que Persona 3 Reload s'invitera sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, mais il ne faudra pas attendre trop longtemps avant de poser nos mains dessus puisqu'il sera lancé le vendredi 2 février 2024. Vous noterez que la jaquette du jeu est une référence directe à celle de l'original sur PS2, montrant le protagoniste et sa Persona Thanatos, portant l'uniforme du S.E.E.S. (Special Extracurricular Execution Squad) qui a été remis aux goûts du jour, avec un brassard redesigné.

Plusieurs éditions seront disponibles à l'achat, dont vous pouvez retrouver les détails ci-dessous.

Bonus de précommande Ensemble de musique Persona 4 Golden, avec :

Reach Out to the Truth ;



Time To Make History ;



I'll Face Myself -Battle- ;



A New World Fool ;



The Fog ;



Results. Édition standard physique et numérique - 69,99 € Le jeu sur PS5, PS4, Xbox ou PC*. * Uniquement en dématérialisé. Édition numérique Deluxe - 79,99 € Le jeu sur PS5, PS4, Xbox ou PC.

L'artbook dématérialisé : 64 pages d'illustrations de personnages, de concept arts, d'environnements, entre autres ressources graphiques.

La bande-son dématérialisée : des morceaux tirés du jeu Persona 3 d'origine réarrangés pour l'occasion, sans compter des pistes inédites de Persona 3 Reload, signées par l'équipe audio d'Atlus, pour un total de plus de 60 nouveaux morceaux. Édition numérique Premium - 99,99 € Le jeu sur PS5, PS4, Xbox ou PC.

L'artbook dématérialisé.

La bande-son dématérialisée.

Le pack DLC pour Persona 3 Reload : inclut tous les contenus supplémentaires disponibles à l'achat pour le jeu (lot de tenues des Voleurs fantômes P5R, lot d'uniformes de la Shujin Academy P5R, ensemble Persona P5R 1, ensemble Persona P5R 2, ensemble musique P5R, lot d'uniformes du lycée Yasogami P4G, ensemble Persona P4G). Édition Aigis - 199,99 $ (prix en euros à déterminer) Le jeu sur PS5, PS4 ou Xbox.

Artbook physique.

Bande-son sur deux CD.

Boîte collector.

Figurine d'Aigis.

Le pack DLC pour Persona 3 Reload.

Le Japon a de son côté droit à une Limited Box sur PS5 et PS4. Pour obtenir la figurine, les joueurs de l'Archipel devront passer par la boutique en ligne d'Atlus.

Limited Box - 17 380 ¥ Le jeu sur PS5 ou PS4.

Boîte collector.

Artbook physique.

Bande-son sur deux CD.

Une reproduction du brassard du S.E.E.S..

Lot d'uniformes du lycée Yasogami P4G.

Ensemble Persona P4G.

Limited Box avec figurine - 22 880 ¥ La Limited Box.

Figurine d'Aigis. Jeu standard avec figurine - 15 180 ¥ Le jeu sur PS5 ou PS4.

Figurine d'Aigis.

Pour terminer, un nouveau thème de combat a été dévoilé sur fond de gameplay, baptisé It's Going Down Now. et des visuels pour Koromaru, Aigis, Ken Amada et Shinjiro Aragaki sont à retrouver en page suivante.

Bande-annonce en japonais

Bande-annonce en anglais

Koromaru (Shinya Takahashi en japonais) Un chien qui s'éveille au pouvoir de Persona après un évènement tragique. Depuis le décès de son propriétaire d'origine, le prêtre du sanctuaire Naganaki voisin du dortoir, le protagoniste et ses amis l'accueillent comme membre à part entière du S.E.E.S. Intelligent, loyal et amical, il devient rapidement un membre apprécié du groupe. Il semble particulièrement proche d'Aigis – qui traduit ses aboiements – et de Ken Amada. Au combat, il brandit un couteau dans la bouche. Sa Persona unique est Cerberus, spécialisée dans les compétences obscures. Aigis (Dawn M. Bennett en anglais, Maaya Sakamoto en japonais) Une Arme de Suppression Anti-Ombre de 7e génération fabriquée par l'homme. Elle rejoint le S.E.E.S. en tant qu'androïde avec un cœur humain, lui accordant le pouvoir de Persona. Elle entretient un mystérieux attachement envers le protagoniste dès le premier jour de leur rencontre. D'abord froide et robotique, elle commence à découvrir des émotions plus humaines à travers ses expériences avec le groupe. Au combat, elle utilise un arsenal d'armes intégré à son corps mécanique. Sa Persona unique est Palladion, spécialisée dans les compétences physiques et de soutien. Ken Amada (Justine Lee en anglais, Megumi Ogata en japonais) Le plus jeune membre du S.E.E.S., un élève de CM2 à l'école élémentaire de Gekkoukan. Après avoir perdu sa mère dans un accident, il vient vivre au dortoir Iwatodai. Après avoir pris conscience de ses capacités de Persona, il rejoint le S.E.E.S. de son propre gré. Bien qu'il s'efforce d'agir avec maturité avec ses manières, au fond, il est toujours un enfant passionné par les émissions de télévision de super-héros. Au combat, il tient une longue lance contrairement à sa petite taille. Sa Persona unique est Nemesis, spécialisée dans les compétences de lumière. Shinjiro Aragaki (Justice Slocum en anglais, Kazuya Nakai en japonais) Il est en troisième année au lycée Gekkoukan, même s'il est rarement vu à l'école. Il a été membre fondateur du SEES aux côtés de Mitsuru et Akihiko. Après avoir pris ses distances pendant environ deux ans, une certaine tournure des évènements le convainc de rejoindre le groupe. Bien qu'inaccessible à première vue, sous son extérieur bourru se cache un cœur doux et un talent pour la cuisine. Il a même un faible pour les animaux, raffolant de Koromaru quand personne ne le regarde. Au combat, il frappe avec des armes comme des haches. Sa Persona unique est Castor, spécialisée dans les attaques physiques percutantes.

