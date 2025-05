Persona 4 Remake : son existence est désormais quasi certaine !

Si les jeux de rôle Shin Megami Tensei restent toujours de niche, Atlus a tout de même réussi à démocratiser sa licence au travers de la série spin-off des Persona, encore plus depuis le succès de Persona 5 en 2016-17 et de ses diverses déclinaisons. Si les développeurs prennent donc sans doute bien leur temps pour concevoir un Persona 6 qui ne devra pas se louper, le P-Studio d'Atlus a tout de même accouché en 2024 de Persona 3 Reload, un remake du troisième épisode qui a ensuite bénéficié d'un Pass d'Extension ajoutant notamment le DLC Episode Aigis: The Answer. S'il paraît impensable que les « deux » premiers Persona aient droit à ce traitement pour le moment (techniquement trois avec P2:Innocent Sin et Eternal Punishment) compte tenu de leur ancienneté, la rumeur court depuis un moment que Persona 4 va bien faire son retour dans une version modernisée.

Le RPG de 2008 avait aussi eu droit à un portage de sa déclinaison Persona 4 Golden en 2023, qui a même bénéficié d'éditions physiques, et pourrait donc faire son retour. Le premier indice était le nom de domaine « P4RE.JP » enregistré en mars au Japon, comme l'atteste une capture d'écran d'un internaute. En effet, avant l'officialisation en 2023 de Persona 3 Reload, le même scénario s'était produit.

Et ces dernières heures, c'est carrément l'acteur et comédien de doublage Yuri Lowenthal qui a craché le morceau en parlant ouvertement de Persona 4 Remake. Sans doute assez déçu de ne pas avoir été repris en tant que voix de Yosuke Hanamura, l'un des personnages principaux, il a répondu à sa communauté en vendant la mèche. Après ça, Atlus ne risque pas d'avoir envie de refaire appel à lui...

And for those who keep asking, no, I will not be returning as Yosuke for the Persona 4 remake. I asked. Maybe I even begged, but they don’t want me to come back.