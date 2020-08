Phantasy Star Online 2 enfin disponible en France (et en Europe) grâce à sa sortie sur Steam !

Comme prévu, c'est ce mercredi 5 août que Phantasy Star Online 2 a fait son arrivée sur Steam avec tout un tas de bonus. Sauf que SEGA s'était bien caché de nous dire que ce lancement ne concernait pas seulement l'Amérique du Nord, mais aussi 33 autres pays à travers le monde dont de nombreux états européens. Oui, PSO2 est désormais jouable en France sur ordinateurs !

Selon SteamDB, Phantasy Star Online 2 est donc disponible dans tous les pays suivants sur la plateforme de Valve : Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Hong Kong, Hungrie, Inde, Irelande, Israël, Italie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Russie, Singapour, Slovaquie, Suède, Suisse, Taïwan, Tchéquie, Turquie. Si jamais vous découvrez le jeu avec cet article et êtes intéressés, voici ce qu'il faut retenir :

BIENVENUE À BORD DE L'ORACLE

Incarnez un agent des ARKS, une unité d'élite chargée d'explorer des planètes inhospitalières à la recherche de sombres créatures corrompues, les Falspawn. Alliez-vous aux représentants de quatre races distinctes, héritez des armes et des capacités de l'une des neuf classes disponibles et bravez tous les dangers pour accomplir votre mission auprès de vos amis !

UN ACTION-RPG EN LIGNE SANS PRÉCÉDENT

Découvrez le système de combat le plus dynamique de tous les jeux du genre. Personnalisez vos attaques et vos capacités et faites appel à votre créativité pour définir vos propres stratégies ! Précision et habileté seront la clé de la victoire, et pas moins de dix-huit types d'armes vous seront proposés pour adapter librement votre style à chaque situation.

L'ÉDITEUR DE PERSONNAGE ULTIME

Découvrez l'un des éditeurs de personnage les plus sophistiqués de l'histoire. Choisir l'une des quatre races et définir votre apparence ne sera que la première étape ! Le catalogue de PSO2 aura toujours des accessoires personnalisables et des tenues inédites à vous offrir. Laissez parler votre imagination et combinez-les à votre guise !