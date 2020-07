Phantasy Star Online 2 : le lancement sur Steam enfin daté, avec du cross-play et des récompenses aux couleurs des jeux de Valve

La semaine dernière, à l'occasion de l'Xbox Games Showcase, les joueurs de Phantasy Star Online 2 ont eu droit à une agréable surprise avec l'annonce d'une version New Genesis, que SEGA a ensuite détaillée et qui coexistera avec le jeu actuel. Et c'est justement le PSO2 actuel qui nous intéresse à présent, plus particulièrement son arrivée sur Steam promise depuis un moment et qui fait suite à sa sortie sur les PC sous Windows 10.

Forcément, comme bien d'autres jeux avant lui, Phantasy Star Online 2 va proposer du contenu cosmétique en lien avec Half-Life et les licences de Valve, à croire que cela devient un prérequis pour un lancement sur la plateforme de Gabe Newell...

Les joueurs se connectant sur Steam avec leur compte recevront donc une emote Crabe de tête (homme et femme). En complétant n'importe quelle quête en Normal ou Casual, ce sont les « coupes de cheveux » d'Alyx et d'un Pyro (portant un masque à gaz) qui seront offertes en récompense. En réalisant deux fois la même en Hard ou Hardcore, vous obtiendrez les camos d'arme « pied-de-biche », « poêle à frire L4D » et « minigun TF2 », ainsi que l'appareil d'évolution Wheatley. En venant à bout trois fois d'une mission en Very Hard, c'est la tenue HEV de Gordon Freeman que votre avatar pourra porter. Enfin, après quatre réussites d'une quête en Super Hard, il vous sera offert une réplique de la tenue d'Alyx.

Tout cela accompagnera la sortie sur Steam le 5 août, date à laquelle l'Episode 4 sera ajouté sur toutes les plateformes occidentales ! D'ailleurs, grâce au cross-play et cross-progress, tout le monde aura la chance de récupérer ces présents, à condition d'avoir un PC pouvant faire tourner PSO2 évidemment. Espérons que SEGA envisage par la suite de proposer la version PS4, disponible au Japon et dont une édition physique à jour peut être importée sur Amazon, coûtant 74,90 € plus les frais de port.