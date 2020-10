Phantasy Star Online 2 : des packs collaboratifs avec NieR: Automata annoncés, au tarif prohibitif...

Fin septembre, Phantasy Star Online 2 a accueilli son Episode 5 dans sa version globale, permettant aux joueurs PC (Steam et Windows 10) et Xbox One de se faire plaisir avec tout un tas de nouveaux contenus, et ce gratuitement, le jeu étant pour rappel free-to-play. Pour autant, de nombreux éléments cosmétiques sont vendus par SEGA, il faut bien rentabiliser les serveurs et le développement après tout. C'est le cas avec des packs collaboratifs NieR: Automata qui ont été dévoilés hier soir, ayant tout pour faire craquer les joueurs fans des deux univers.

Le jeu de Square Enix et PlatinumGames avec ses plus de 4,85 millions de ventes à travers le monde s'invitera donc dans PSO2 du 14 octobre à 8h00 au 11 novembre à 7h00 par l'intermédiaire de trois packs vendus chacun... 34,99 $ ! Oui, ça refroidit tout de suite un peu. Vous pouvez retrouver le détail de leur contenu sur le site officiel, la vidéo promotionnelle ci-dessus faisant également l'affaire pour susciter de l'intérêt. Si vous avez envie de jouer avec 2B, 9S ou A2 en portant leurs tenues et équipements, la tentation sera donc grande.

Si l'univers de NieR: Automata ne vous est pas familier, nous ne pouvons que vous conseiller de vous procurer la Game of the YoRHa Edition vendue 22,99 € sur Amazon.

