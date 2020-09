Phantasy Star Online 2 : l'Episode 5 daté en Occident dans un trailer façon heroic fantasy avec un dangereux dragon

Depuis le début août, les joueurs PC peuvent profiter de Phantasy Star Online 2 sur Steam, que ce soit en Amérique du Nord, mais aussi en Europe ! L'Action-RPG multijoueur de SEGA est donc jouable un peu partout à travers le monde et rattrape petit à petit son retard sur l'Archipel en accueillant le contenu supplémentaire paru là-bas, dont celui qui nous intéresse aujourd'hui.

L'Episode 5 a donc été daté ces dernières heures au 30 septembre à travers une belle bande-annonce mettant en scène un affrontement face à un dragon. Dans les faits, voici à quoi vous attendre dans les grandes lignes, tout étant détaillé sur le site officiel :

Limite de niveau de joueur augmentée à 90 ;

Nouvelles missions ARKS ;

Nouveaux évènements saisonniers ;

Nouveaux quartiers de l'Alliance ;

De nouveaux titres passionnants à gagner ;

Nouveau dossier de collection ;

Nouveaux types de quêtes ;

De nouveaux domaines à explorer ;

Nouvelles augmentations de qualité S ;

Possibilité de transférer des augmentations de qualité S ;

Possibilité d'ajouter une compétence L-Ring à ★ 12 unités.

La classe de Héros, les compétences Dark Blatz et les quêtes Buster font également partie des nouveautés. Quant au scénario, il promet d'être à la fois épique et mystérieux !

Après avoir prêté son aide à ceux qui sont sur Terre, l'ARKS découvre un portail créé mystérieusement, qui mène à une autre dimension, appelée « Omega ». Ce monde semble animé uniquement par la fantaisie, un monde d'épées et de magie au lieu de technologie et de science. Les deux mondes sont en contraste direct l'un avec l'autre, et à mesure que l'histoire progresse, le joueur se déplacera fréquemment entre eux tout en observant les étranges similitudes que ces mondes partagent. Simultanément, une femme mystérieuse qui se fait appeler « Alma » apparaît, et elle semble avoir des informations sur Omega et - étrangement - sur l'ARKS.

Vous aurez donc largement de quoi faire à la fin du mois dans Phantasy Star Online 2, qui est pour rappel free-to-play, tout en sachant qu'un Episode 6 existe au Japon et devrait donc nous parvenir dans les prochains mois, avant la nouvelle version New Genesis attendue l'année prochaine. La version PS4 non disponible par chez nous dispose de son côté d'un pack vendu 74,90 € sur Amazon, si la barrière de la langue ne vous dérange pas.

