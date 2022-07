Phantasy Star Online 2: New Genesis et PSO2 enfin annoncés et datés sur PS4 en Occident !

Ce week-end se tenait l'Anime Expo 2022 au Convention Center de Los Angeles, avec son lot d'annonces concernant évidemment l'animation, mais aussi les jeux vidéo. C'est à cette occasion que SEGA a finalement mis fin à l'attente des possesseurs d'une PS4 en Occident en annonçant que Phantasy Star Online 2 et Phantasy Star Online 2: New Genesis vont sortir sur la console de Sony en dehors du Japon le 31 août prochain !

Ces deux Action-RPG multijoueurs et free-to-play de la licence Phantasy Star font les beaux jours des joueurs japonais depuis 2012 sur PC, avec des versions PSVita, PS4 et Switch (dans le cloud) qui avaient suivi. Son arrivée en Occident avec une traduction anglaise s'est faite sur Xbox One en 2020 puis sur ordinateurs, permettant même d'y jouer en France. Dans le même temps, l'éditeur a lancé Phantasy Star Online 2: New Genesis, qui est un jeu à part entière se lançant depuis la même application et coexistant avec PSO2, qui est actuellement disponible sur PS4, Switch (cloud gaming) et PC dans l'Archipel, et sur Xbox One et PC dans le reste du monde. Si vous attendiez une sortie sur la console de Sony, la longue attente va donc enfin prendre fin.

Au passage, une illustration pour les 10 ans du jeu a été partagée. Oui, le chemin aura été long avant que tout le monde puisse en profiter en dehors du Japon.