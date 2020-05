Phantasy Star Online 2 : la version Windows 10 enfin datée

À la surprise générale, la conférence de Microsoft de l'E3 2019 avait été le cadre de l'annonce de Phantasy Star Online 2 sur Xbox One et les PC sous Windows 10, soit tout l'écosystème de Microsoft dédié au gaming. Le printemps était visé pour le lancement à l'époque et c'est bien le 15 avril dernier que l'Action-RPG en ligne de SEGA a été mis à disposition des joueurs nord-américains sur Xbox One. Le reste de la communauté attendait donc une date pour l'édition PC et elle vient de nous être donnée.

Comme vous pouvez le constater sur l'illustration ayant servi à l'annonce, Phantasy Star Online 2 fera son arrivée sur PC le 27 mai en Amérique du Nord, sans plus de détail, une sortie sur Steam étant prévue en plus du Microsoft Store, reste à voir si elle se fera à ce moment-là dans les deux boutiques. De plus amples détails seront donnés prochainement. Du côté de l'Europe, aucune sortie n'est prévue, mais il n'y aura pas de restriction géographique, alors vous pourrez tout de même vous y essayer le moment venu, le jeu étant pour rappel free-to-play.

Au Japon, PSO2 est disponible sur PS4, Switch et PC, où une édition physique va même paraître pour l'Episode 6 le 21 mai, soit jeudi prochain.