Phantasy Star Online 2: New Genesis, la nouvelle version coexistera avec PSO2, SEGA donne des précisions

Hier soir, lors de l'Xbox Games Showcase, SEGA a annoncé Phantasy Star Online 2: New Genesis, une nouvelle version de son RPG multijoueur prévu sur PC (Windows 10), Xbox One et Series X en Amérique du Nord (l'Europe étant toujours laissée pour compte), ainsi que sur PS4, Switch (cloud) et donc ordinateurs au Japon. Comme nous le découvrons dans un article posté sur le site officiel, les deux déclinaisons du free-to-play vont cohabiter et New Genesis a clairement tout d'une suite ne voulant pas dire son nom, se déroulant 1 000 ans dans le futur de PSO2.

Phantasy Star Online 2: New Genesis sera lancé pour le 20e anniversaire de la licence en lieu et place d'un nouvel Episode, le sixième ayant récemment été diffusé dans l'Archipel, tandis que les joueurs occidentaux attendent le 4 en août. Nouveau moteur graphique, systèmes de jeu modifié, dont les combats, prenant place dans un monde ouvert et création du personnage revue (les doigts bougeront !), SEGA ne va pas faire les choses à moitié. Pour autant, PSO2 et PSO2: NGS vont donc cohabiter et seront tous les deux jouables avec le même personnage. Du reste, des détails plus précis ont été donnés, que nous vous avons traduits ci-dessous :

Créez des personnages encore plus magnifiques avec le nouveau moteur graphique amélioré ! Le nouveau moteur graphique comprend des modèles de personnages améliorés. En plus des fonctionnalités présentes dans le système de création de personnage actuel, vous aurez désormais des options encore plus détaillées, comme changer l'éclat de la tenue de votre personnage. Les personnages pourront également bouger leurs doigts ! De plus, vous pourrez porter plus d’accessoires, ainsi que changer leur emplacement, créer des personnages encore plus personnalisés. Étant donné que le système de création de personnage de Phantasy Star Online 2: New Genesis est compatible avec celui de Phantasy Star Online 2, les joueurs sont libres de décider lequel ils souhaitent utiliser. Enfin, le moteur graphique de base de Phantasy Star Online 2 sera également révisé, vous permettant d'utiliser des personnages créés avec le système Phantasy Star Online 2: New Genesis dans Phantasy Star Online 2 également. Naturellement, TOUTES les informations de création de personnage de Phantasy Star Online 2 (y compris les éléments liés aux emotes et à d'autres données précédemment enregistrées) seront compatibles avec Phantasy Star Online 2: New Genesis ! Remarque : la configuration système requise pour la version PC augmentera lorsque Phantasy Star Online 2 sera mis à jour pour répondre aux normes de Phantasy Star Online 2: New Genesis. Modifications du système de jeu Parce que Phantasy Star Online 2: New Genesis et Phantasy Star Online 2 auront des systèmes de jeu différents, certains de leurs éléments respectifs seront incompatibles. Les points suivants résumeront ce que nous pouvons annoncer actuellement. Remarque : même si le moteur graphique de Phantasy Star Online 2 sera révisé, son système de jeu ne changera pas. Vous pourrez jouer exactement au même contenu que vous avez jusqu'à présent. Articles non compatibles avec Phantasy Star Online 2: New Genesis Les objets suivants obtenus dans Phantasy Star Online 2 ne peuvent pas être utilisés dans Phantasy Star Online 2: New Genesis : Bagues de compétence ;

Objets consommables utilisés en combat, pour l'évolution et l'amélioration ;

Objets de boost ;

Matériaux ;

Ameublement. Les informations ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées. Nous apprécierions grandement votre compréhension à ce sujet. Concernant les données des joueurs et l'évolution du personnage Données du joueur AC et SG peuvent être utilisés dans Phantasy Star Online 2: New Genesis et Phantasy Star Online 2. Étant donné que Meseta, FUN et d'autres devises affectent considérablement l'équilibre de l'économie du jeu, celles-ci ne peuvent pas être partagées entre Phantasy Star Online 2: New Genesis et Phantasy Star Online 2. Évolution du personnage L'évolution des personnages ne sera pas partagée entre Phantasy Star Online 2 et Phantasy Star Online 2: New Genesis. Exemples d'éléments d'évolution de personnage qui ne sont pas partagés avec Phantasy Star Online 2: New Genesis : Niveau ;

EXP ;

Compétences de classe ;

Photon Arts ;

Techniques. Concernant les armes, les Unités et les Mags Les armes, Unités et Mags obtenus de Phantasy Star Online 2 peuvent également être utilisés dans Phantasy Star Online 2: New Genesis. Cependant, leurs fonctions, capacités et apparences changeront conformément au système de jeu de Phantasy Star Online 2: New Genesis. Remarque : ces changements ne se produiront qu'en jouant à Phantasy Star Online 2: New Genesis. Ils conserveront leurs fonctions, capacités et apparences d'origine dans Phantasy Star Online 2. Armes Bien que la conception fondamentale des armes ne changera pas, leurs statistiques, leurs augmentations et leurs potentiels le seront. De plus, certaines armes de plus grande rareté peuvent ne pas être équipées tant que votre personnage n'a pas atteint un certain niveau. Pour les armes appartenant à des classes qui n'ont pas encore été ajoutées à Phantasy Star Online 2: New Genesis, elles seront inutilisables jusqu'à ce que la classe concernée sorte. Unités Dans Phantasy Star Online 2: New Genesis, les unités deviendront des armures invisibles. Même les unités obtenues dans Phantasy Star Online 2 deviendront invisibles dans Phantasy Star Online 2: New Genesis. De plus, comme pour les armes, leurs statistiques, leurs augmentations et leurs potentiels changeront, et les unités de haute rareté peuvent ne pas être équipées tant que votre personnage n'a pas atteint un certain niveau. Mags Bien que les Mags de Phantasy Star Online 2: New Genesis n'affectent pas vos statistiques et ne vous aident pas au combat, les données de l'appareil d'évolution de Phantasy Star Online 2 seront conservées.

Avec tout ça, les joueurs devraient donc avoir une meilleure idée de ce qui les attend en 2021 lors de l'arrivée de Phantasy Star Online 2: New Genesis. En attendant, vous pouvez toujours importer PSO2 sur PS4 pour 74,90 € sur Amazon, avec des frais de port.