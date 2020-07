Phantasy Star Online 2: New Genesis, une nouvelle version avec un gameplay retravaillé dévoilée

Les joueurs appréciant les JRPG n'ont pas vraiment été gâtés lors de l'Xbox Games Showcase, jusqu'au moment où le logo de SEGA et celui du 20e anniversaire de la licence PSO sont apparus. Eh oui, le prochain chapitre de la saga a été officialisé à cette occasion, nommé Phantasy Star Online 2: New Genesis.

Il s'agira d'une toute nouvelle version graphiquement améliorée et au gameplay revu du jeu de rôle en ligne qui, si elle est prévue uniquement sur Xbox Series X, Xbox One et PC en Amérique du Nord, a également été officialisé sur PS4, PC et Switch (via le cloud) au Japon en 2021. Voici ce qu'en dit Xbox Wire :

Le RPG en ligne orienté action Phantasy Star Online 2, connu pour sa personnalisation de personnages sans précédent et son action trépidante, accueillera bientôt une nouvelle version, appelée Phantasy Star Online 2: New Genesis. L’idée derrière ce titre est de conserver les éléments rompus à l’épreuve du temps de PSO2 tout en repensant intégralement l’aspect graphique, le gameplay et les mécaniques du jeu. Nous cherchons à proposer aux joueuses et aux joueurs une personnalisation de leurs avatars toujours plus poussée, des aventures sans fin et tout simplement le meilleur RPG orienté action jouable en ligne disponible sur Xbox One et sur PC. Bien sûr, PSO2: NGS sera aussi prochainement disponible sur Xbox Series X. Pour résumer, la philosophie de PSO2: NGS tient en trois concepts : Un monde immense à découvrir ;

Des menaces inconnues ;

La véritable aventure commence… MAINTENANT !

Phantasy Star Online 2 est actuellement disponible sur Xbox One et PC en Occident, et son Episode 4 dont vous pouvez retrouver une bande-annonce ci-dessus sortira en août outre Atlantique. Si vous souhaitez y jouer sur la console de Sony, vous pouvez l'importer en passant par Amazon, mais cela vous coûtera tout de même 74,90 € sans compter les frais de port.