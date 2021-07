Pile Up! Box by Box : le jeu de plateforme coopératif avec des cartons annoncé sur consoles

Seed by Seed et HandyGames ont lancé en mars dernier sur PC Pile Up! Box by Box, un jeu d'aventure et de plateforme en 3D qui mise sur la coopération et qui met en scène des cartons dans un univers coloré et mignon. Le titre s'est fait discret sur ordinateurs, mais il va prochainement arriver sur consoles.

Les studios ont annoncé la bonne nouvelle en partageant une nouvelle bande-annonce du jeu, à admirer ci-dessus. L'attente ne sera pas longue, la date de sortie de Pile Up! Box by Box est déjà fixée au 17 août 2021 sur PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.

Le contenu sera le même, les joueurs pourront explorer de nombreux niveaux en coopération et résoudre des énigmes, ou simplement s'amuser avec du boxball, du basket-ball, du football ou encore du Tic Pile Toe. Les studios rappellent enfin que Pile Up! Box by Box a été financé grâce au CNC et à la région Nouvelle-Aquitaine, Seed by Seed étant basé à Angoulême. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.