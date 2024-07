Piranha Bytes : une fermeture en silence pour le développeur de Gothic, Risen et ELEX ?

Piranha Bytes est visiblement la nouvelle victime de la crise qui touche l'industrie du jeu vidéo. Le studio de développement allemand aurait fermé définitivement ses portes, selon les informations du média polonais CD-Action, qui affirme être en contact avec un (désormais ancien) employé.

D'après CD-Action, Piranha Bytes aurait « cessé ses activités » à la fin du mois de juin 2024. La surprise n'est pas totale, car le dernier message du studio publié sur les réseaux sociaux faisait état d'une situation compliquée, mais Piranha Bytes espérait pouvoir rebondir. Malheureusement, le groupe Embracer, à qui il appartient via THQ Nordic, n'est pas au mieux de sa forme et le studio aurait donc fermé. L'employé en contact avec CD-Action partage même deux photos des locaux en Allemagne, à l'heure du déménagement visiblement.

Fondé en 1997, Piranha Bytes s'appelle en fait Pluto 13 depuis 2002, mais continue d'utiliser son ancien nom et son logo dans sa communication. Le studio allemand est réputé pour ses jeux de rôle et d'action occidentaux très imparfaits, mais avec du charme. Même si Piranha Bytes n'existe plus, ses franchises Gothic, Risen et ELEX appartiennent à THQ Nordic, qui va sans doute continuer à faire des portages, remasters ou remakes à l'avenir. Hasard, ou pas, le directeur créatif Björn Pankratz et sa femme ont annoncé aujourd'hui même l'ouverture de leur studio indépendant Pithead, après avoir quitté Piranha Bytes en novembre dernier.

Ni THQ Nordic ni Piranha Bytes n'ont officialisé cette fermeture, les joueurs attendent une déclaration du président Michael Rueve, mais d'après CD-Action, cela ne surviendra pas. Le studio travaillait sur un titre de dark fantasy sous Unreal Engine 5, dans la lignée des Gothic, mais nous ne le verrons sans doute jamais. Vous pouvez retrouver ELEX II à partir de 17,99 € sur Amazon, Fnac, GOG.com et Gamesplanet.