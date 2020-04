PlatinumGames fait revivre la licence de shoot'em up Cresta sous forme de poisson d'avril, voici l'ultime projet du Platinum4

En février dernier, PlatinumGames lançait son site Platinum4, une initiative consistant en quatre projets dévoilés au fil du temps. Nous avons ainsi eu droit à The Wonderful 101: Remastered, puis au jeu encore bien mystérieux Project G.G. et enfin à l'annonce de l'ouverture d'un nouveau studio à Tokyo. Après tout ça, nous attendions donc avec impatience la quatrième révélation, qui devait être « quelque chose de très Platinum et intéressant ». Pour autant, la méfiance était de mise, car la date donnée pour en apprendre davantage était fixée à ce mercredi 1er avril 2020, et ça n'a pas loupé...

PlatinumGames a donc publié une vidéo pour une fausse collaboration avec Hamster Corporation sur un jeu dénommé simplement Sol Cresta. Pour les plus jeunes d'entre vous, c'est en 1980 que sortait Moon Cresta sur bornes d'arcade, un shoot'em up fixe porté par la suite sur divers ordinateurs personnels 8 bits. Il a ensuite connu une suite en 1985 nommée Terra Cresta, qui optait alors pour du défilement vertical, améliorant ainsi la formule de base.

Il faut donc croire que le studio adorant nous proposer des jeux d'action nerveux est fan de la licence, car il nous propose ici brièvement sa vision pour la saga, à savoir y inclure trois vaisseaux pouvant se combiner pour n'en former qu'un seul, rappelant une fois de plus son amour du sentai. L'idée a de quoi séduire, le prix de la borne d'arcade un peu moins, sauf si vous avez 17 000 $ à dépenser...

Que pensez-vous de ce poisson d'avril plutôt sympathique ? Pas trop déçus d'avoir espérer une vraie quatrième annonce de la part de PlatinumGames ?