PlayStation : le constructeur place ses pions dans une publicité grandiloquente remplie d'easter eggs et de teasers

En ouverture de son PlayStation Showcase 2021 diffusé jeudi dernier à 22h00, Sony Interactive Entertainment n'a pas démarré avec une révélation d'un gros jeu, mais en diffusant une étonnante publicité comme il en a le secret, avec pour thème une gigantesque partie d'échecs en pleine ville. Et c'est une fois de plus la chanson Blue Monday réarrangée par Sebastian Böhm qui a été utilisée, devenue bien tendance depuis qu'il l'a reprise pour Wonder Woman 1984.

Eric Lempel, qui officie en tant que Senior Vice President, PlayStation Worldwide Marketing, a déclaré la chose suivante au sujet de cette pub :

Nous pensons que de présenter de nouvelles possibilités audacieuses et de défier les attentes des joueurs fait notre force. Ce nouveau spot permet aux spectateurs de vivre un voyage unique à travers l’un des jeux les plus célébrés de l’histoire. Dans cette ville fantastique en toile de fond, le jeu est gouverné par des règles et des limites et nous voyons ce qui se passe lorsqu’un joueur défie les conventions établies et progresse triomphalement en prouvant au monde qu’un jeu n’a aucune limite.

En prêtant plus attention aux détails de ce spot, vous remarquerez que de nombreuses références ou easter eggs ont été glissés au fil des séquences, laissant certains internautes spéculer sur de potentiels teasings quant à de futures annonces. Pour rappel, Crash Bandicoot 4 avait été teasé via une publicité en 2019 avant sa révélation en juin 2020, donc tout est possible.

Ce qui est sûr, c'est que l'artwork de God of War Ragnarök y était présent avant même sa révélation, de même que Nathan Drake et Chloe Frazer pour Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Aloy d'Horizon Forbidden West apparaît également avec une superbe statue à la toute fin (une belle symbolique avec la reine), mais n'a hélas pas daigné se montrer durant la présentation...

Plus subtiles, nous apercevons les logos de Sly Raccoon et de la Mishima Zaibatsu (Tekken), le météore de Final Fantasy VII, Paimon de Genshin Impact, les fantômes de Pac-Man, des personnages visiblement issus de Dragon Quest (le slime ne trompe pas) et un bonhomme de gelée de Fall Guys en tenue d'Aloy (une future skin à n'en pas douter) tagués sur les murs. Un écran avec un anneau de Sonic, un néon formant le nom Bright Falls qui est celui de la ville d'Alan Wake Remastered, le logo d'Helldivers et celui de Los Iluminados (Resident Evil 4) à l'intérieur d'un bâtiment, ainsi que l'affichage Candy Bar sur un immeuble en référence à Deathloop sont tout autant de petits détails ajoutés plus ou moins subtilement.

Le nom de Valisthéa apparaît lui sur un panneau lumineux, suivi de la mention 06:16. Pour ceux ne le sachant pas, il s'agit là du monde de Final Fantasy XVI, alors forcément, certains pensent que le 16 juin (2022 ?) pourrait être la date de sortie de ce jeu tant attendu qui tarde à refaire parler de lui. Si vous trouvez d'autres éléments cachés, n'hésitez pas à en faire part en commentaires.

