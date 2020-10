PlayStation Plus japonais : les offres du mois d'octobre 2020 dévoilées

De temps à autre, nous jetons un œil sur les offres destinées aux abonnés du PlayStation Plus japonais. Ne tournons pas autour du pot, et tout comme en Occident, les joueurs peuvent se délecter avec Need for Speed: Payback. Les autres jeux ? Le sympathique Farming Simulator 19, et un petit jeu de réflexion, Slide N' Go.

En outre, plusieurs DLC de Rocket League, Fortnite, Speelbreak, PUBG, Apex Legend ou encore Call of Duty: Warzone peuvent être récupérés gratuitement. Ce n'est pas fini puisque des thèmes et des avatars, pour décorer un peu votre profil de la PS4 (console vendue sur Amazon au passage), peuvent être téléchargés.

Pour les intéressés, le tout est disponible jusqu'au 4 novembre 2020.