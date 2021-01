PlayStation Plus japonais : un point sur les offres du mois de janvier 2021

Chaque mois, les abonnés au PlayStation Plus peuvent mettre la main sur diverses productions plus ou moins sympathiques. Il y a peu, la branche européenne a dévoilé les offres du mois de janvier 2021, il y a de quoi s'amuser. Cette fois-ci, nous nous penchons sur les titres disponibles au pays du Soleil-Levant. Quoi de neuf dans les parages ?

Tout comme nous, nos amis peuvent récupérer le délirant Maneater sur PS5 et Shadow of the Tomb Raider sur PS4. Petite différence néanmoins, au lieu d'avoir GreedFall, les joueurs peuvent télécharger un petit jeu de rôle décalé et mignon, MISTOVER. En outre, des thèmes et plusieurs contenus supplémentaires pour Call of Duty: Black Ops Cold War, Worms Rumble, Marvel's Avengers ou encore Rogue Compagny sont distribués gratuitement.

Pour finir, les abonnés au PS+ nippon ont droit à différentes réductions alléchantes...

Vous pouvez acheter une carte PSN japonaise sur eBay.