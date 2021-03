PlayStation Plus japonais : un point sur les offres de mars 2021, un poil différentes de nous

Vous le savez certainement si vous nous suivez, mais les offres pour le PlayStation Plus japonais sont souvent différentes des nôtres. Tout comme nous, les abonnés peuvent jouir de 5 jeux au total pour le mois de mars 2021. Ainsi, les joueurs peuvent mettre la main sur Final Fantasy VII Remake, Farpoint ou encore Maquette et Destruction All-Stars ; uniquement sur PS5 pour ces deux derniers.

Point de Remnant: From the Ashes dans les parages pour nos amis de l'Est, c'est Knack 2 qui prend sa place ! En outre, il est possible de récupérer gratuitement divers contenus pour Fortnite, Apex Legends, Marvel's Avengers, Tera, Paladins, LoveR, Rocket League, War Thunder ou encore Warfare.

Si vous êtes abonnés au service, sachez que vous avez jusqu'au 3 avril prochain pour ajouter le tout dans votre bibliothèque.

Vous pouvez acheter une carte PSN japonaise sur eBay.