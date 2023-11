PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts en décembre 2023 dévoilé, au top pour finir l'année !

Nous sommes le dernier mercredi du mois et comme à son habitude, Sony Interactive Entertainment dévoile les trois jeux que les abonnés au PlayStation Plus vont bientôt pouvoir récupérer. Ceux de novembre étaient loin de faire l'unanimité, certains n'étant pas récents, qu'en sera-t-il en décembre ? Si nous en croyons les premières réactions sur les réseaux, rien ne pourra jamais satisfaire les joueurs en dehors de gros AAA et l'argument de l'augmentation des tarifs à l'année continue d'être martelé. Pourtant, c'est un très bon mois qui s'annonce.

Nous avons pour commencer le récent LEGO 2K Drive, qui n'a pas déchaîné les passions à sa sortie en mai dernier, mais qui à l'approche de Noël devrait ravir les jeunes joueurs malgré ses microtransactions. Vient ensuite le hit de FuturLab et Square Enix Collective, PowerWash Simulator, qui dispose de plusieurs DLC gratuits et d'autres payants comme le Back to the Future Special Pack récemment lancé. Ils seront tous les deux disponibles aussi bien sur PS5 que PS4. Le dernier en lice est un jeu indépendant signé Shedworks et Raw Fury dont le portage sur la dernière console de Sony date de l'année dernière, Sable. Les amateurs de pépites indé n'ayant déjà pas craqué vont donc se régaler !

Vous aurez du 5 décembre 2023 jusqu'au 1er janvier 2024 pour les ajouter à votre ludothèque.

Les sorties du PlayStation Plus pour décembre 2023

Mafia II: Definitive Edition Jusqu'au 5 décembre

Support : PS4 Dragon Ball: The Breakers Jusqu'au 5 décembre

Support : PS4 Aliens Fireteam Elite Jusqu'au 5 décembre

Supports : PS5 et PS4

Les entrées du PlayStation Plus pour décembre 2023

LEGO 2K Drive À partir du 5 décembre

Supports : PS5 et PS4 Powerwash Simulator À partir du 5 décembre

Supports : PS5 et PS4 Sable À partir du 5 décembre

Support : PS5

Pour ne pas changer, les ajouts aux Catalogues des Jeux et des Classiques pour les abonnés Extra et Premium seront dévoilés au cours du mois de décembre. Si besoin, des cartes cadeaux sont en vente sur Amazon, Cdiscount ou à la Fnac.

Lire aussi : PlayStation Plus : tous les jeux ajoutés aux formules Extra et Premium en novembre 2023 dévoilés, ce n'est pas la folie