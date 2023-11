PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts en novembre 2023 dévoilé

Le mois de novembre vient de débuter, mais ce n'est pas avant la semaine prochaine que les prochains jeux offerts aux abonnés PlayStation Plus seront disponibles. Ceux du mois d'octobre peuvent donc toujours être récupérés et nous découvrons à présent leurs successeurs. Autant le dire, malgré certaines qualités apparentes des jeux proposés, la pilule va avoir du mal à passer compte tenu des récentes augmentations des abonnements à l'année.

En effet, deux jeux uniquement parus sur PS4 figurent dans cette liste, avec d'un côté le remaster Mafia II: Definitive Edition de Hangar 13 et 2K Games et de l'autre le jeu multijoueur asymétrique qu'est Dragon Ball: The Breakers, dont la Saison 4 vient de débuter. Le troisième larron dispose lui d'une version PS5, mais ce n'est pas la folie puisqu'il s'agit du shooter coopératif Aliens: Fireteam Elite.

Que vous appréciiez ou non cette sélection, elle pourra être récupérée à compter du mardi 7 novembre, et ce jusqu'au mardi 5 décembre. Habituellement, c'est uniquement jusqu'au lundi soir que cela est possible, mais le communiqué de presse et les visuels officiels sont unanimes. Dans le doute, n'attendez pas jusqu'au dernier moment.

Les sorties du PlayStation Plus pour novembre 2023

The Callisto Protocol Jusqu'au 6 novembre

Supports : PS5 et PS4 Farming Simulator 22 Jusqu'au 6 novembre

Supports : PS5 et PS4 Weird West Jusqu'au 6 novembre

Supports : PS5 et PS4

Les entrées du PlayStation Plus pour novembre 2023

Mafia II: Definitive Edition À partir du 7 novembre

Support : PS4 Dragon Ball: The Breakers À partir du 7 novembre

Support : PS4 Aliens Fireteam Elite À partir du 7 novembre

Supports : PS5 et PS4

Les ajouts aux Catalogues des Jeux et des Classiques pour les abonnés Extra et Premium seront eux dévoilés plus tard dans le mois. Si besoin, des cartes cadeaux sont en vente sur Amazon, Cdiscount ou à la Fnac.

Lire aussi :