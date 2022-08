PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts et les ajouts aux catalogues Extra et Premium de septembre 2022 officialisés !

Que vous ayez opté pour la formule Essentiel, Extra ou Premium, vous avez toujours droit à plusieurs jeux offerts et à conserver par mois grâce au PlayStation Plus. Le programme officiel des titres proposés aux abonnés en septembre 2022 vient d'être officialisé, et il est sans surprise en accord avec ce qui a fuité ce matin.

Oui, à compter du 6 septembre et jusqu'au 4 octobre, vous allez bien pouvoir récupérer les éditions PS4 de Need for Speed Heat et Granblue Fantasy Versus, ainsi que l'original TOEM sur PlayStation 5. Une fournée satisfaisante à votre goût ?

Les sorties du PlayStation Plus pour septembre 2022



Les entrées du PlayStation Plus pour septembre 2022

Need for Speed Heat

SIE dévoile dans le même temps les jeux qui vont rejoindre les formules Extra et Premium le 20 septembre 2022. Le Catalogue des Jeux va ainsi être grossi par du très beau monde, dont Deathloop, Chicory: A Colorful Tale et Assassin's Creed Origins, tandis que le Catalogue des Classiques va s'étendre grâce notamment aux Sly et à Syphon Filter. Rien que ça.

PlayStation Plus Extra et Premium | Catalogue des jeux | Disponible le 20 septembre

Deathloop | PS5

Arkane Lyon, le studio à l’origine de Dishonored est de retour avec un jeu de tir en vue subjective racontant l’histoire de deux assassins rivaux, piégés dans une mystérieuse boucle temporelle sur l’île de Blackreef, condamnés à répéter la même journée pour l’éternité. Si vous jouez Colt, votre seule façon d’échapper à ce cycle infernal sera d’assassiner huit cibles clefs avant la fin de la journée. Apprenez lors de chaque cycle : essayez des itinéraires différents, procurez-vous des renseignements et obtenez de nouvelles armes et capacités. Mais vous pouvez également jouer Julianne pour protéger la boucle temporelle en envahissant les parties d’autres joueurs et en empêchant Colt d’accomplir son objectif.

Assassin’s Creed Origins | PS4

Explorez les immenses paysages imprévisibles de l’Égypte ancienne dans cet Action-RPG en monde ouvert. Dévoilez de sombres secrets et des mythes oubliés à un moment crucial : Les origines de la Confrérie des assassins. Lancez-vous dans de multiples quêtes et histoires captivantes lors de vos rencontres avec des personnages forts et marquants. Appropriez-vous et utilisez des dizaines d’armes aux caractéristiques et à la rareté variées. Évoluez grâce aux mécanismes de progression et mettez vos compétences à l’épreuve face à des boss uniques.

Watch Dogs 2 | PS4

Incarnez Marcus Holloway, un jeune hacker surdoué vivant dans le berceau de la révolution technologique, la baie de San Francisco. Explorez ce monde ouvert dynamique en tentant de neutraliser un système de gestion informatique, en piratant n’importe quel dispositif connecté et développez différentes compétences en fonction de votre style de jeu en améliorant vos outils de hacker. Montrez vos compétences en ligne avec la toute nouvelle expérience multijoueur coop et VS proposée par Watch Dogs 2.

Dragon Ball Xenoverse 2 | PS4

Revivez chaque moment historique de la saga Dragon Ball et prenez part au combat dans ce mélange entre jeu de combat et action RPG. Créez votre propre personnage grâce à un système de création de personnages très complet, explorez une ville immense, puis voyagez dans le temps pour redécouvrir certains des moments les plus emblématiques de la série et utilisez votre puissance pour affronter ou aider des personnages que vous connaissez bien.

Spiritfarer: Farewell Edition | PS4

Ce jeu de gestion vous fait incarner Stella, une passeuse venant en aide aux défunts. Construisez un bateau pour explorer le monde, puis liez-vous d’amitié avec des esprits et prenez soin d’eux avant de les mener jusqu’à l’au-delà. Cultivez, prospectez, pêchez, récoltez et fabriquez tout ce dont vous aurez besoin pour traverser des mers mystiques. Vous pouvez également incarner Daffodil le chat pour une aventure en mode coopératif à deux joueurs. Partagez des moments privilégiés avec vos défunts passagers, façonnez des souvenirs inoubliables et apprenez comment dire adieu à vos chers amis.

Chicory: A Colorful Tale | PS4

Ce jeu d’aventure en vue de dessus se déroule dans un monde où vous pouvez peindre et dessiner partout. Utilisez votre peinture pour explorer de nouveaux endroits, résoudre des énigmes, ou débloquer de nouvelles capacités pour atteindre de nouvelles zones. Faites des dizaines de quêtes secondaires, y compris la livraison du courrier, des cours d’art et la prise de photos. Vous pouvez même jouer avec des amis et peindre ensemble grâce au mode coop local !

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 | PS4, PS5

Tracez votre voie vers le titre de champion, affrontez vos amis et construisez même le circuit parfait dans ce simulateur de supercross indoor. Mesurez-vous au mode carrière, en passant de la classe 250X aux grands noms de la classe 450X tout en entretenant votre pilote afin de remporter le titre ultime. Amusez-vous avec le mode éditeur de cartes ou affrontez des amis en ligne ou avec un écran séparé en deux.

Alex Kidd in Miracle World DX | PS4, PS5

Avec de nouveaux graphismes en HD, des améliorations du gameplay et des animations, redécouvrez tous les niveaux du jeu original ainsi que de nouveaux qui développent l’histoire d’Alex Kidd. Jetez-vous dans le jeu classique à n’importe quel moment grâce au Mode Retro, et alternez entre une bande-son réimaginée, ou les musiques originales remastérisées.

Les Lapins Crétins : Invasion: La Série Télé Interactive | PS4

Jouez 20 épisodes de Les Lapins Crétins : Invasion, en interagissant avec ces mignonnes créatures pendant que la série se joue en fond, affrontez vos amis et votre famille pour obtenir un score élevé et débloquer plus de contenu.

Rayman Legends | PS4

Rayman et ses amis sont de retour dans ce jeu de plates-formes 2D fantastique, rempli de tout nouveaux niveaux et de défis créatifs qui mettront à l’épreuve vos réflexes (et ceux de vos amis avec le mode coopératif à 4 joueurs en ligne et en local), sans parler des mini-jeux à débloquer et des niveaux qui proviennent de Rayman Origins.

Scott Pilgrim contre le Monde : le jeu – Édition intégrale | PS4

Redécouvrez le populaire Beat’em up 2D de style arcade inspiré par Scott Pilgrim contre le Monde, la bande dessinée et le film emblématiques. Jouez vos personnages favoris, montez de niveau et apprenez d’incroyables nouvelles capacités, débloquez des objets et des modes secrets, invoquez des alliés puissants et bien plus encore ! Faites équipe avec vos amis et combinez vos compétences pour vous tracer un chemin à travers des vagues d’ennemis, ou affrontez ces mêmes amis lors de mini-jeux extraordinaires comme le dodgeball, le tout en affrontant l’un après l’autre les ex maléfiques de Ramona.

The Wonderful 101: Remastered | PS4

Contrôlez jusqu’à 100 héros à la fois, avec des commandes fluides et une action dynamique qui sont la marque de fabrique de PlatinumGames. Cette armée de 100 Wonderful Ones travaille en équipe en utilisant leurs pouvoirs fantastiques respectifs pour créer toutes sortes de formes. Que ce soit à l’aide d’un poing géant ou d’une lame affûtée, ils se serviront de leur intelligence et de leurs pouvoirs pour déjouer les pièges et les menaces de l’ennemi ! Le tout au sein d’une histoire palpitante mettant en scène des héros courageux et des amitiés fortes qui se dressent contre le mal.

PlayStation Plus Premium | Classiques | Disponible le 20 septembre

Syphon Filter 2 | PS1

Les agents secrets Gabe Logan et Lian Xing découvrent que leur propre organisation compte vendre le Syphon Filter, un virus mortel. Alors qu’ils tentent de démasquer les coupables et d’empêcher cette transaction, l’Agence prévient les forces policières et militaires que Logan et Xing doivent être éliminés.

À l’origine sorti en 2000, Syphon Filter 2 a été amélioré avec des rendus perfectionnés, des retours en arrière, des sauvegardes rapides et des filtres vidéo personnalisés.

The Sly Trilogy | PS2

The Sly Trilogy comprend un trio d’aventures bourrées d’action avec le tout premier Sly Cooper, Sly 2 : Association de voleurs, et Sly 3. Mais vous aurez l’occasion de profiter encore plus de Sly ce mois-ci…

Sly Cooper : Voleurs à travers le temps | PS3

Les pages du Volus Ratonus sont en train de disparaître, et Sly et ses amis doivent maintenant les réunir pour que l’héritage du clan Cooper ne disparaisse pas de l’Histoire ! Voyagez à travers le temps, rencontrez et incarnez les ancêtres de Sly lors d’une course à la recherche du passé afin de sauver l’avenir.

Bentley’s Hackpack | PS3

Comprenant trois des mini-jeux rétro inspirés de l’arcade présents dans Sly Cooper : Voleurs à travers le temps, Bentley’s Hackpack ajoute à chaque jeu 20 niveaux et 100 défis. Les jeux comprennent également plein d’objets Sly Cooper à collectionner et des apparitions surprises de tout le gang de Sly Cooper.

Toy Story 3 | PSP

Aidez Buzz, Woody et le reste des jouets à s’assurer qu’ils n’ont abandonné aucun de leurs amis et profitez de mini-jeux lors de cette aventure sortie à l’origine sur PSP, maintenant améliorée avec des rendus perfectionnés, des retours en arrière, des sauvegardes rapides et des filtres vidéo personnalisés.

Kingdom of Paradise | PSP

Embarquez dans un Action-RPG épique en incarnant un épéiste réprouvé, l’un des derniers de son clan, qui doit percer à jour des secrets qu’on croyait perdus et restaurer l’harmonie. À l’origine sorti sur PSP, le jeu a été amélioré avec des rendus perfectionnés, des retours en arrière, des sauvegardes rapides et des filtres vidéo personnalisés.