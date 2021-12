PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts de janvier 2022 dévoilé

Nous allons commencer l'année 2022 sur les mêmes bases que celles sur lesquelles nous avons fini 2021 : avec une fuite des jeux offerts via le PlayStation Plus qui se vérifie. Billbil-kun avait vu juste en nommant comme souvent à l'avance les 3 titres qui seront proposés aux abonnés à compter du 4 janvier.

Les heureux élus sont bien Persona 5 Strikers, DIRT 5 et Deep Rock Galactic, un programme qui devrait donc plaire aux amateurs de beat'em all, course et FPS.

Les sorties du PlayStation Plus pour janvier 2022

Godfall Challenger Edition Jusqu'au 4 janvier

Supports : PS5 et PS4 LEGO DC Super-Vilains Jusqu'au 4 janvier

Support : PS4 Mortal Shell Jusqu'au 4 janvier

Support : PS4



Les entrées du PlayStation Plus pour janvier 2022

Persona 5 Strikers À partir du 4 janvier

Supports : PS4 DIRT 5 À partir du 4 janvier

Support : PS4 et PS5 Deep Rock Galactic À partir du 4 janvier

Support : PS4 et PS5

Si ces nouveautés vous intéressent, vous pouvez vous abonner au PS+ pour 8,99 € par mois ou 59,99 € par an.

