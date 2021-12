RUMEUR sur le PlayStation Plus : la liste des jeux gratuits de janvier 2022 a encore leaké !

Nous commençons à bien connaître billbil-kun, le membre de Dealabs qui fait fuiter chaque mois ou presque la liste des jeux qui seront offerts avec la PlayStation Plus. Il a d'ailleurs récemment révélé l'arrivée de l'opération des 15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store de 2021 et dévoile même les titres qui vont être rendus gratuits quelques heures avant (rendez-vous avec Mutant Year Zero: Road to Eden cet après-midi à priori).



Il revient à ses bonnes habitudes aujourd'hui en dévoilant avant l'heure les titres qui seront offerts via le PS+ à compter du 4 janvier 2022. Les heureux élus devraient donc être Deep Rock Galactic et DIRT 5 sur PS5 et PS4, et Persona 5 Strikers seulement sur PlayStation 4. Sony Interactive Entertainment devrait confirmer ou infirmer ce programme d'ici la fin du mois de décembre.

