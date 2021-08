RUMEUR sur le PlayStation Plus : la liste des jeux offerts en septembre 2021 en fuite

Cela fait plusieurs fois que billbil-kun, membre du site français Dealabs spécialisé dans les bons plans, diffuse une liste des jeux qui vont être offerts avec le PlayStation Plus qui s'avère exacte, quelques jours voire heures avant l'officialisation. Sony Interactive Entertainment devrait au plus tard présenter son programme pour le mois de septembre mercredi prochain, la rotation des jeux offerts étant elle prévue pour le 6 septembre. Mais avant cela, billbil-kun a une nouvelle information à partager.

Selon lui, il y aura 3 jeux qui seront offerts aux abonnés PS+ en septembre 2021 : Overcooked! All You Can Eat sur PS5 et Predator: Hunting Grounds et Hitman 2 sur PS4. Il ne précise pas l'origine du leak, mais assure avoir fourni une preuve tangible à Dealabs pour prouver sa bonne foi.

Si ce programme est le bon, sera-t-il à la hauteur de nos exigences ? Que ce soit pour vous plaindre ou pour vous réjouir, il faudra dans tous les cas attendre la confirmation de SIE d'ici quelques jours. D'ici là, vous pouvez vous abonner au PlayStation Plus pour 59,99 € par an, ou exceptionnellement en ce moment pour 29,99 € si vous n'êtes actuellement pas client.

