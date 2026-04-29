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PlayStation Plus europe france 13.12.2013.

PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts en mai 2026 dévoilé, c'est du lourd !

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Source: PlayStation

Un gros jeu populaire et deux productions asiatiques qui valent le détour vont pouvoir être récupérés d'ici quelques jours par tous les abonnés.

Les jeux offerts du PlayStation Plus de mai 2026

Pour avril, la sélection de jeux proposés aux abonnés PS+ était orientée action, avec trois univers pour le moins bien différents comptabilisant cinq aventures pour le moins dépaysantes. Qu'en sera-t-il d'ici quelques jours avec le programme de mai ? Eh bien, il y a certainement de quoi se réjouir, que vous aimiez ou non le foot. Il s'agit clairement d'un très bon mois.

PlayStation Plus mai 2026

Nous retrouvons donc pour commencer l'incontournable EA SPORTS FC 26, la dernière déclinaison en date de la licence qui n'est plus à présenter, soit un bon moyen d'être à jour pour les joueurs n'ayant pas craqué plein pot à la sortie. Vient ensuite WUCHANG: Fallen Feathers, le Souls-like chinois de Leenzee Games paru en juillet dernier. Enfin, c'est le metroidvania Nine Sols du studio taïwanais Red Candle Games qui va venir régaler les amateurs du genre.

Il sera possible de les récupérer à partir du mardi 5 mai, et ce jusqu'au 1er juin.

Les sorties du PlayStation Plus pour mai 2026

Lords of the Fallen 01 04 2026

Lords of the Fallen

  • Jusqu'au 4 mai
  • Support : PS5
Tomb Raider I III Remastered 01 04 2026

Tomb Raider I-III Remastered

  • Jusqu'au 4 mai
  • Supports : PS5 et PS4
Sword Art Online Fractured Daydream 01 04 2026

Sword Art Online Fractured Daydream

  • Jusqu'au 4 mai
  • Support : PS5

Les entrées du PlayStation Plus pour mai 2026

EA SPORTS FC 26 29 04 2026

EA SPORTS FC 26

  • À partir du 5 mai
  • Supports : PS5 et PS4
WUCHANG Fallen Feathers 29 04 2026

WUCHANG: Fallen Feathers

  • À partir du 5 mai
  • Support : PS5
Nine Sols 29 04 2026

Nine Sols

  • À partir du 5 mai
  • Supports : PS5 et PS4

Si vous souhaitez vous abonner, des cartes cadeaux sont en vente sur Amazon, à la Fnac et chez Cdiscount.

Lire aussi : PlayStation Plus : tous les jeux ajoutés aux formules Extra et Premium en avril 2026 dévoilés, avec une double présence d'Aloy

redacteur vignetteAlexandre SAMSON (Omega Law)
Rédacteur
Accro à Assassin's Creed et Destiny, grand amateur de RPG et passionné d'expériences vidéoludiques en général. Lecteur de comics (DC) et de divers mangas (One Piece !). Chimiste de formation et Whovian dans l'âme.
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Mots-clés
PlayStation Plus PS+ programme jeux offerts mai 2026 PS5 PS4 Essential Vidéo

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