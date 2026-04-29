PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts en mai 2026 dévoilé, c'est du lourd !

Les jeux offerts du PlayStation Plus de mai 2026





Pour avril, la sélection de jeux proposés aux abonnés PS+ était orientée action, avec trois univers pour le moins bien différents comptabilisant cinq aventures pour le moins dépaysantes. Qu'en sera-t-il d'ici quelques jours avec le programme de mai ? Eh bien, il y a certainement de quoi se réjouir, que vous aimiez ou non le foot. Il s'agit clairement d'un très bon mois.

Nous retrouvons donc pour commencer l'incontournable EA SPORTS FC 26, la dernière déclinaison en date de la licence qui n'est plus à présenter, soit un bon moyen d'être à jour pour les joueurs n'ayant pas craqué plein pot à la sortie. Vient ensuite WUCHANG: Fallen Feathers, le Souls-like chinois de Leenzee Games paru en juillet dernier. Enfin, c'est le metroidvania Nine Sols du studio taïwanais Red Candle Games qui va venir régaler les amateurs du genre.

Il sera possible de les récupérer à partir du mardi 5 mai, et ce jusqu'au 1er juin.

Les sorties du PlayStation Plus pour mai 2026

Lords of the Fallen Jusqu'au 4 mai

Support : PS5 Tomb Raider I-III Remastered Jusqu'au 4 mai

Supports : PS5 et PS4 Sword Art Online Fractured Daydream

Jusqu'au 4 mai

Support : PS5

Les entrées du PlayStation Plus pour mai 2026

EA SPORTS FC 26 À partir du 5 mai

Supports : PS5 et PS4 WUCHANG: Fallen Feathers À partir du 5 mai

Support : PS5 Nine Sols À partir du 5 mai

Supports : PS5 et PS4

Si vous souhaitez vous abonner, des cartes cadeaux sont en vente sur Amazon, à la Fnac et chez Cdiscount.

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