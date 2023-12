PlayStation Plus : tous les jeux ajoutés aux formules Extra et Premium en décembre 2023 dévoilés, avec du GTA !

Nous arrivons déjà à la moitié du mois de décembre et c'est donc l'heure pour Sony Interactive Entertainment de dévoiler les prochains jeux qui vont être ajoutés aux Catalogues des Jeux et des Classiques du PlayStation Plus pour les abonnés Extra et Premium. Après un arrivage de novembre qualitatif, mais pas forcément excitant, y a-t-il du mieux pour clôturer 2023 en beauté ? Eh bien, l'incontournable GTA V sera de la fête, de quoi surfer sur la récente annonce de son successeur Grand Theft Auto VI. Pour le reste, de très bons jeux sont également présents comme les titres indépendants Tinykin et Metal Hellsinger, sans compter tous les principaux Mega Man. Il y en a pour tous les goûts, mais certains trouveront encore à y redire en raison de l'augmentation tarifaire à l'année.

Vous trouverez donc ci-dessous la liste des 19 jeux qui seront ajoutés le mardi 19 décembre, soit la semaine prochaine.

PlayStation Plus Extra et Premium | Catalogue des Jeux Grand Theft Auto V (PS5, PS4)

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (PS5, PS4)

Moto GP23 (PS5, PS4)

Metal: Hellsinger (PS5, PS4)

Salt and Sacrifice (PS5, PS4)

Moonscars (PS5, PS4)

Mega Man 11 (PS4)

Gigabash (PS5, PS4)

Grime (PS5, PS4)

Tinykin (PS5, PS4)

Prodeus (PS5, PS4)

Shadowrun Returns (PS5, PS4)

Shadowrun: Dragonfall - Director's Cut (PS5, PS4)

Shadowrun: Hong Kong - Extended Edition (PS5, PS4) PlayStation Plus Premium | Catalogue des Classiques Mega Man Legacy Collection (PS4)

Mega Man Legacy Collection 2 (PS4)

Thrillville (PSP)

Thrillville: Off the Rails (PS2)

Buzz Lightyear of Star Command / Les Aventures de Buzz l'Éclair (PS1)

