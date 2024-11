PlayStation Plus : tous les jeux ajoutés aux formules Extra et Premium en novembre 2024 dévoilés, dont un mastodonte sur le retour

Nous arrivons déjà à la moitié du mois de novembre et il est donc temps de voir ce que nous réserve Sony Interactive Entertainment du côté des ajouts aux Catalogues des Jeux et des Classiques du PlayStation Plus, accessibles en optant pour les offres Extra et Premium. Après un bon mois d'octobre qui proposait notamment de quoi s'amuser pour Halloween, quoi de neuf en vue ? Eh bien, en guise de têtes d'affiche, nous retrouvons GTA V, qui fera son retour puisqu'il avait déjà été ajouté en décembre 2023 puis retiré, mais aussi Dying Light 2: Stay Human et le spin-off Like a Dragon: Ishin. Les amateurs de jeux en réalité virtuelle vont quant à eux pouvoir découvrir Synapse si ce n'est pas déjà fait, tandis qu'en prévision de Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered, ce sont les deux Blood Omen qui s'invitent.

Vous trouverez ci-dessous la liste des 17 jeux (et une extension) qui seront ajoutés le mardi 19 novembre. Notez que Resistance: Fall of Man et Resistance 2, des jeux de la PS3, sont indiqués sur le PlayStation Blog, apparemment uniquement disponibles en streaming à en croire un tweet du compte du Royaume-Uni. Le communiqué de presse ne les mentionnant pas, nous sommes dans l'attente d'un éclaircissement à ce sujet.

PlayStation Plus Extra et Premium | Catalogue des Jeux Grand Theft Auto V (PS5, PS4)

Dying Light 2: Stay Human (PS5, PS4)

Like a Dragon: Ishin! (PS5, PS4)

MotoGP 24 (PS5, PS4)

Les Sims 4 : Îles paradisiaques (extension seulement) (PS4)

Digimon Survive (PS4)

Overcooked! All You Can Eat (PS5, PS4)

Stick Fight: The Game (PS4)

Clash: Artifacts of Chaos (PS5, PS4)

Killer Frequency (PS5, PS4)

Hungry Shark World (PS4)

Chivalry 2 (PS5, PS4) PlayStation Plus Premium | Jeux PSVR 2 et Catalogue des Classiques Synapse (PSVR 2)

Blood Omen: Legacy of Kain (PS1)

Blood Omen 2 (PS2)

Spelunker HD Deluxe (PS4)

Resistance: Fall of Man (PS3) (uniquement en streaming)

Resistance 2 (PS3) (uniquement en streaming)

Mise à jour : les deux Resistance seront bien accessibles en France.

Si vous souhaitez vous abonner, des cartes cadeaux sont en vente sur Amazon, à la Fnac et chez Cdiscount.