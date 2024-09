PlayStation : Sony veut davantage de jeux comme ASTRO BOT

ASTRO BOT est le phénomène de la rentrée 2024, Team Asobi a sorti un adorable jeu de plateforme bourré de référence à l'univers PlayStation et qui se destine à toute la famille. Un titre quasiment parfait, qui aurait pu profiter d'un mode coopératif local pour partager le plaisir (TEST ASTRO BOT : un voyage extraordinaire dans les souvenirs).

Les fans attendent déjà les futures mises à jour de contenu gratuites avec impatience, mais Sony veut aller encore plus loin. Hermen Hulst, nouveau PDG du Studio Business Group de Sony Interactive Entertainment, s'est entretenu avec le directeur créatif d'ASTRO BOT Nicolas Doucet dans un podcast officiel PlayStation et il a avoué vouloir davantage de jeux comme le titre de la Team Asobi :

Je pense qu'il est extrêmement important que PlayStation Studios développe des jeux dans différents genres, et je pense que le marché familial est vraiment important sur lequel nous devons nous concentrer.

Eh oui, ces dernières années, Sony a rencontré un franc succès avec ses jeux d'action et d'aventure solo à la troisième personne (God of War, Horizon, Uncharted, The Last of Us, Marvel's Spider-Man, Days Gone, Death Stranding, Ghost of Tsushima, etc.), mais Hermen Hulst veut se diversifier. Le patron de SIE souligne qu'ASTRO BOT est un modèle d'accessibilité, le rendant jouable par de jeunes joueurs, mais également des personnes de son âge (inconnu, mais aux alentours des 40-50 ans). Dans cette catégorie de jeux, Hermen Hulst rappelle que LEGO Horizon Adventures sortira prochainement, mais Astro est là pour rester :

Astro est très, très important pour PlayStation. Évidemment, nous avions Astro's Playroom préinstallation sur la PlayStation 5, que des millions et des millions et des millions de personnes ont adopté et adoré, et je pense que c'est devenu une sorte de plateforme pour lancer ce nouveau jeu maintenant. C'est remarquable qu'une équipe relativement petite - en fait une très petite équipe - soit capable de proposer un jeu qui est maintenant si grand et qui est vraiment devenu un grand jeu en soi.

