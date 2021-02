PlayStation State of Play : les jeux PS4 et PS5 à l'honneur d'une diffusion à suivre ce jeudi en notre compagnie

Si la semaine dernière était placée sous le signe de Nintendo, il faut croire que Sony Interactive Interactive Entertainment a voulu répliquer sans trop tarder, puisque les annonces s'enchaînent de son côté désormais. Entre le retour de l'opération PlayStation Play at Home permettant d'obtenir gratuitement des jeux, l'officialisation du prochain casque de réalité virtuelle de la firme à destination de la PlayStation 5, le report de Gran Turismo 7 et l'arrivée de Days Gone sur PC, il y a eu de quoi faire ce mardi. Mais ce n'était là que l'apéritif !

SIE va donc prendre la parole ce jeudi 25 février à partir de 23h00 pour nous donner des nouvelles des productions à venir sur PS4 et PS5 à l'occasion d'un nouveau State of Play, ça faisait longtemps. Au programme, pas moins de 10 jeux seront présents, dont des tiers et indépendants, certains annoncés depuis la présentation de juin 2020 et d'autres inédits. Bref, il y en aura à priori pour tous les goûts au cours des 30 minutes de diffusion prévues. Petite précision au passage, il n'y aura « aucune annonce commerciale ou relative au matériel PlayStation », donc pas question de parler de restock de la PS5 ou sujet concernant le hardware. Vous pourrez suivre le tout depuis cet article pour ne pas changer.

Avec Ratchet & Clank: Rift Apart d'ores et déjà daté (en précommande à 69,99 € sur Amazon), en verrons-nous davantage à son sujet ou laissera-t-il sa place à d'autres titres attendus tels qu'Horizon Forbidden West ? Tous les espoirs sont permis.