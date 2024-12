Pokémon s'associe avec un célèbre studio d'animation pour un mystérieux projet

Si vous ne connaissez pas le nom d'Aardman Animations, vous avez déjà forcément vu leurs films d'animation avec un style si particulier. Chicken Run, Wallace et Gromit, Shaun le Mouton, Aardman s'est fait une réputation avec les personnages en pâte à modeler animés en stop motion. Et voilà qu'il va collaborer avec une franchise mondialement connue.

The Pokémon Company annonce une collaboration avec Aardman sur « un incroyable project commun pour 2027 ». Le studio d'animation devrait mettre en scène les Pokémon dans « de toutes nouvelles aventures », reste à savoir s'il s'agira de films ou de séries. En tout cas, ce partenariat à de quoi ravir les joueurs et les curieux ! Taito Okiura, vice-président du marketing et des médias pour The Pokémon Company International, commente :

C’est une collaboration rêvée pour Pokémon. Les membres du studio Aardman maîtrisent leur art à la perfection, et nous avons été éblouis par leur talent et leur créativité. Le projet sur lequel nous avons travaillé ravira les fans Pokémon du monde entier.

Sean Clarke, directeur général d’Aardman, rajoute :

C’est un grand honneur de travailler avec The Pokémon Company International. C’est un véritable privilège de donner vie aux personnages et au monde de Pokémon d’une toute nouvelle façon. Combiner Pokémon, la marque de divertissement la plus importante du monde, à notre amour du métier, de la création de personnages et de la narration humoristique est incroyablement exaltant. Aardman et TPCi ont à cœur de préserver leur héritage et ont le même souci du détail. Nous plaçons nos fans et nos publics au centre de nos projets, cette vision nous guide dans notre création de nouvelles histoires touchantes pour le public du monde entier.

Pour le moment, il faut se contenter de ça et d'une image de Pokéball en pâte à modeler, les firmes annoncent que « plus d’informations sur cette collaboration seront disponibles prochainement ». Si vous êtes nostalgique, vous pouvez retrouver les séries d'animation Pokémon sur Amazon Prime Video.