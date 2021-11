Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante : une bande-annonce récapitulative et deux spots TV pour faire le point avant la sortie

Hier encore, nous vous faisions part de deux vidéos promotionnelles à destination de l'Amérique du Nord pour Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante à deux semaines de leur arrivée en rayons. Nouvelle journée et autre marché, puisque c'est cette fois le pays du Soleil-Levant qui nous intéresse. La branche japonaise de Nintendo a elle aussi dégainé quelques séquences, avec pour commencer une longue bande-annonce faisant le point sur tous les éléments des jeux précédemment annoncés.

Durant cinq bonnes minutes, cette vidéo nous montre évidemment le choix des starters et le début de notre quête auprès du Professeur Sorbier pour compléter le Pokédex à travers la région de Sinnoh en affrontant et capturant toutes sortes de créatures issues de la 4G. Les affrontements entre Dresseurs, certains alliés occasionnels et quelques Champions d'Arène sont ensuite introduits, ces derniers devant être battus pour récupérer leur badge (pourrons-nous les polir ?). Vient ensuite un élément retravaillé de ces remakes, les Grands Souterrains, un véritable jeu dans le jeu avec l'extraction d'objets, la création de notre Base Secrète et divers biomes dans lesquels nous pourrons croiser des Pokémon bien visibles dans l'environnement.

L'autre refonte par rapport aux titres d'origine, c'est celle du Super Show Concours où notre avatar pourra s'habiller avec style avant de monter sur scène pour présenter les performances de nos meilleures créatures, avec en plus le retour des Capsule Balls. Vient ensuite la Pokémontre améliorée aux multiples atouts, les fonctionnalités multijoueurs et enfin, pour terminer, un aperçu du scénario avec notamment la présence de Cynthia et de la Team Galaxie.

Et si vous en voulez encore, deux spots TV d'une trentaine de secondes chacun sont à apprécier ci-dessous. Le premier est plutôt centré sur la bagarre, montrant d'ailleurs les évolutions finales de notre compagnon de départ : Torterra, Simiabraz et Pingoléon. Le deuxième se veut plus léger avec un aperçu de la personnalisation, la fonction de suivi par un Pokémon durant l'aventure, le Square Paisible et la création de Poffins, entre autres.

Désormais, il ne reste plus qu'à patienter jusqu'au 19 novembre, date de sortie de Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante sur Switch, en espérant tout de même que l'attendu trailer de lancement ou toute autre vidéo à venir nous éclaire sur le sort réservé à Giratina, qui avait droit à plus de développement dans Platine... Vous pouvez précommander votre exemplaire sur Amazon au prix de 44,99 €.