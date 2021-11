Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante : les notes de la presse anglophone

La quatrième génération des jeux Pokémon est revenue sur le devant de la scène avec Diamant Étincelant et Perle Scintillante la semaine dernière. Ces remakes fidèles aux originaux à l'esthétique presque chibi sont passés sous le feu des critiques ces derniers jours, et les sites anglophones sont globalement convaincus, même si certains avis divergent.

Les jeux ont actuellement la sympathique moyenne de 76/100 sur Metacritic, avec quelques commentaires très élogieux qui saluent le respect de l'original, la modernisation de certains aspects pour les rendre plus accessibles, et leur direction artistique mignonne. D'autres sont beaucoup plus déçus, regrettant justement cette approche graphique et le manque cruel de nouveautés et de surprises. Mais globalement, les testeurs ont apprécié ces expériences au gameplay toujours aussi accrocheur, à l'ambiance simple et nostalgique, et dotée d'un endgame efficace.

