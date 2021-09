Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante : Pokémontre améliorée, retour du Square Paisible et des Poffins dans une nouvelle vidéo

Décidément, ils ne vont pas l'un sans l'autre. Eh oui, The Pokémon Company vient une fois de plus de diffuser en même temps de nouvelles bandes-annonces de Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, et Légendes Pokémon: Arceus. Concernant les remakes, nous sommes en territoire parfaitement connu avec le retour de mécaniques de jeu et personnages déjà présents dans les titres d'origine sur DS, ainsi que dans Pokémon Platine.

Pour commencer, la Pokémontre sera bien à nouveau présente, s'affichant désormais en haut à droite de notre unique écran, avec son fameux compteur de pas, sa fonction de montre évidemment, un gestionnaire d'équipe, le radar à objets et sans doute toutes les autres options qui existaient déjà. Une importante nouveauté se glissera cependant dans ce gadget, à savoir l'utilisation des Capacités Secrètes (CS pour les intimes) en faisant appel à des créatures sauvages (drôle de justification...), qui sont désormais de l'histoire ancienne dans les récents jeux de la licence.

Autre élément sur le retour, les Poffins, des friandises à confectionner et qui améliorent les conditions de nos compagnons, influençant les évaluations lors du Super Show Concours. Cette fois, en plus de la Poffinerie, nous pourrons en préparer dans le Square Paisible à Unionpolis. Ce lieu est une aire de détente où jusqu'à six Pokémon peuvent nous accompagner, s'ils figurent une fois encore sur la liste de ceux autoriser à y entrer, qui était assez restreinte à l'époque. Nous pourrons y modifier l'angle de vue et le zoom pour prendre des captures d'écran ou immortaliser ces moments en vidéo. Enfin, côté personnages, nous retrouvons donc Sara qui nous accompagnera dans la Forêt Vestigion, Armand qui se trouve lui sur l'Île de Fer et Flo, la Championne d'Arène de Vestigion, soit une toute petite partie du casting. Des visuels sont disponibles en page suivante pour apprécier le rendu de ces remakes au style chibi.

La date de sortie de Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante est pour rappel fixée au 19 novembre sur Switch. Vous pouvez les précommander sur Amazon au prix de 44,99 €.