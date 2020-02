Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX, une bande-annonce et deux spots TV pour faire le tour des fonctionnalités

À tout juste deux semaines de son lancement, Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX se montre davantage en vidéos à travers le monde. Après une bande-annonce en français nous rappelant les bases du jeu, c'est du côté de l'Archipel que nos yeux se tournent pour un long trailer comme en propose toujours Nintendo.

Bon, ce n'est pas encore aujourd'hui que nous découvrirons un élément supplémentaire non présent dans les jeux de 2006, mais de nombreux décors viennent flatter la rétine. Petit tour dans le village où se trouve notre base d'opérations, mise en avant des rivaux au rôle essentiel dans l'aventure comme l'Équipe Perfides, démonstration de gameplay au sein des donjons aléatoires comportant tout un tas de pièges, tout est là pour donner envie et rendre quelque peu nostalgique les joueurs de la première heure. Un focus est aussi fait sur l'importance des objets, dont un item servant à la Méga-Évolution avec ici les exemples de Méga-Dracaufeu X et Méga-Léviator. Et, oui, il sera toujours possible de casser les murs des donjons à l'aide de certaines techniques pour se créer un raccourci et les Maisons de monstres procureront encore un défi de taille, faisant apparaître de multiples Pokémon à la fois dans un environnement restreint.

Deux spots TV ont également été partagés, mettant en scène Pikachu et Évoli selon deux points de vue bien différents, l'un joyeux et l'autre bien plus triste.

Si ces vidéos du jour vous ont donné envie de craquer pour Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX, encore un peu de patience, sa sortie est prévue pour le 6 mars sur Switch. En attendant, la démo est toujours disponible sur l'eShop pour découvrir le début de l'aventure.