Pokémon Écarlate et Violet : une nouvelle bande-annonce en approche !

Lors du Pokémon Presents diffusé lors du Pokémon Day 2022, le 27 février dernier, The Pokémon Company a officialisé les deux prochains jeux Switch qui marqueront le coup d'envoi de la 9e génération de créatures : Pokémon Écarlate et Violet. Nous avions alors découvert les illustrations des nouveaux starters ainsi qu'un aperçu in-game de la nouvelle région basée à priori sur la péninsule ibérique et qui sera un monde ouvert. Depuis, c'est le calme plat, pour ne pas changer, mais avec l'été approchant, la communication va enfin réellement débuter.

Nous avons en effet rendez-vous ce mercredi 1er juin à 15h00 pile pour découvrir une nouvelle bande-annonce de Pokémon Écarlate et Violet et des informations inédites à leur sujet. Pas plus de teasing pour le moment, mais cette simple annonce a de quoi exciter les fans. Nous vous donnons donc rendez-vous sur cet article demain pour découvrir cette vidéo dont nous rajouterons le flux à l'heure de diffusion, avant de partager avec vous les détails espérons-le croustillants qui l'accompagneront. À n'en pas douter, quelques créatures de la 9G devraient passer une tête et le nom de la région être divulgué.

