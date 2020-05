Pokémon Épée et Bouclier : 4 formes de Galar et des objets utiles distribués actuellement et dans les semaines à venir

The Pokémon Company est plutôt d'humeur généreuse en ce moment dans Pokémon Épée et Bouclier, car en parallèle des Raids pour obtenir certaines créatures sous leur forme Gigamax, ce sont plusieurs distributions qui ont été annoncées. Comme annoncé sur le site officiel japonais, il est et sera possible de récupérer certains Pokémon via l'option Cadeau Mystère, à savoir M. Mime, Ponyta, Corayon et Miaous, tous les quatre sous leur forme de Galar et à chaque fois accompagnés par un Lot d'objets différent.

Voici comment procéder :

Sélectionnez Recevoir un Cadeau Mystère puis via Internet ;

Sélectionnez ensuite l'une des offres actuellement disponibles, M. Mime doté d'un talent caché ou Lot d'objet en l'occurrence.

Le planning pour ne rien rater est quant à lui le suivant :

M. Mime de Galar et son Lot d'objet (Appât Ball, Masse Ball, Lune Ball et Rêve Ball) - Jusqu'au 29 mai à 1h59 ;

et son Lot d'objet (Appât Ball, Masse Ball, Lune Ball et Rêve Ball) - ; Ponyta de Galar et son Lot d'objet (Niveau Ball, Speed Ball, Love Ball, Copain Ball et Ultra Ball) - Du 29 mai à 2h00 jusqu'au 5 juin à 1h59 ;

et son Lot d'objet (Niveau Ball, Speed Ball, Love Ball, Copain Ball et Ultra Ball) - ; Corayon de Galar et son Lot d'objet (Pomme Sucrée, Pomme Acidulée, Théière Ébréchée, Théière Fêlée, Chantibonbon et Sachet Senteur) - Du 5 juin à 2h00 au 12 juin à 1h59 ;

et son Lot d'objet (Pomme Sucrée, Pomme Acidulée, Théière Ébréchée, Théière Fêlée, Chantibonbon et Sachet Senteur) - ; Miaouss de Galar et son Lot d'objet (50 Maxi Pépites et 100 Bonbons Exp. L) - À partir du 12 juin à 2h00.

La raison derrière cette dernière offre fort généreuse est simple, TPCi souhaite nous préparer au mieux à l'arrivée du DLC L'île solitaire de l'Armure, toujours attendu en juin sans plus de précision.

