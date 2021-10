Pokémon Évolutions : une rétrospective de la machination de Ghetis à Unys dans l'épisode 4, Le plan

Le tour d'horizon des différentes régions du monde de Pokémon se poursuit comme prévu ce jeudi avec l'anime Pokémon Évolutions, qui nous a déjà fait revivre certains moments marquants de nos aventures à Galar, Alola et Kalos, à revoir en fin d'article. Cette fois, c'est donc Unys qui est au cœur de ces quelques minutes d'animation réalisées par OLM et ça tombe bien, puisque nous venons justement de découvrir de nouvelles formes de Zorua et Zoroark, créatures apparues pour la première fois dans cette région inspirée de New York et ses alentours et qui apparaissent aussi dans cette vidéo.

Le vil Ghetis dévoile son sinistre plan alors que nous redécouvrons l'enfance de N, personnage ô combien charismatique des versions Noire, Blanche, Noire 2 et Blanche 2. D'autres passages des deux premiers jeux de la 5G sont également mis en scène, de quoi rappeler de bons souvenirs. Le style graphique est cette fois bien plus minimaliste, mais l'animation reste de qualité, notamment lors de l'affrontement entre N et Goyah. ou lors de l'arrivée de Zekrom à la toute fin. Dommage, Reshiram est aux abonnés absents...

Le prochain épisode de la série est daté au 2 décembre et se déroulera à Sinnoh, il va falloir prendre son mal en patience. D'ici là, cette région pourra être explorée dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, attendus le 19 novembre sur Switch. Vous pouvez précommander ces remakes sur Amazon au prix de 44,49 €.

