Pokémon GO : une collaboration avec Ed Sheeran sortie de nulle part pour bientôt

Pokémon GO n'est pas étranger aux collaborations originales, lui qui nous a déjà dotés de partenariats avec One Piece ou Longchamp. Il ne nous a cependant pas habitués à s'acoquiner avec des personnalités bien réelles, ce qu'il compte visiblement faire dans le cadre d'une association inattendue.

Nous venons en effet de découvrir une étrange image vantant une collaboration « Coming soon », partagée par... Ed Sheeran. Le chanteur britannique ultra-populaire, récemment aperçu dans Game of Thrones et Red Notice, va visiblement faire une incursion dans le jeu mobile de Niantic prochainement. Mais avec quoi ? Du contenu cosmétique inspiré de son album = sorti le 29 octobre dernier à acheter pour nos avatars ? Un évènement lié à son univers musical ? Du contenu physique ou numérique en dehors du jeu ? Ou quelque chose d'encore plus original ?

Nous aurons probablement l'occasion d'en apprendre plus sur ce mystère dans les jours qui viennent. D'ici là, les imminents Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante sont disponibles en précommande à partir de 44,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Pokémon GO : évènements Fêtes des Lumières et Diamant et Perle, Raids 5 Étoiles, Journée Communauté, tout sur le programme de novembre 2021