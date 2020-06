Pokémon HOME : les trois starters de Pokémon Épée et Bouclier avec leur Talent Caché offerts, voici comment les récupérer

Game Freak et The Pokémon Company n'y ont pas été de main morte niveau informations concernant Pokémon Épée et Bouclier, dévoilant la date de sortie du DLC L'île solitaire de l'Armure en détaillant ses fonctionnalités, mais aussi celles de de l'extension Les Terres Enneigées de la Couronne, mettant au passage un nom sur certaines créatures jusqu'alors teasées. En parallèle, un joli cadeau est fait aux utilisateurs de Pokémon HOME.

En effet, si vous avez déplacé au moins une créature depuis Pokémon Épée et Bouclier vers la version Switch de Pokémon HOME, vous pouvez récupérer dès maintenant un Ouistempo, un Flambino et un Larméléon via l'option Cadeau Mystère dans la version mobile, tous niveau 5 et disposant chacun de leur Talent Caché.

Pokémon Épée 44,49 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 44,49€. Ouistempo Talent : Créa-Herbe - Créa-Herbe est le talent caché de Ouistempo. Il s'agit d'un talent rare qui n'est pas disponible en temps normal.



Capacités : Griffe et Rugissement Flambino Talent : Libéro - Libéro est le talent caché de Flambino. Celui-ci apparaît d'ailleurs pour la première fois dans Pokémon Épée et Pokémon Bouclier.



Capacités : Charge et Rugissement Larméléon Talent : Sniper - Sniper est le talent caché de Larméléon. Il s'agit d'un talent rare qui n'est pas disponible en temps normal.



Capacités : Écras'Face et Rugissement

Le site officiel du jeu a décrit les étapes, que nous vous reproposons ici pour bien tout comprendre :

Dans la version mobile de Pokémon HOME, appuyez sur le bouton situé en bas de l'écran pour ouvrir le menu ;

Sélectionnez « Cadeau Mystère » ;

Sélectionnez « Boîte Cadeau » ;

Sélectionnez le cadeau que vous souhaitez récupérer ;

Sélectionnez « Recevoir ». Les Pokémon seront déposés dans vos Boîtes Pokémon HOME. REMARQUE : afin de recevoir ces Pokémon, vous devrez associer la version Nintendo Switch de Pokémon HOME ainsi que la version mobile de Pokémon HOME au même compte Nintendo.

Et pour les récupérer ensuite dans Pokémon Épée et Bouclier, voici là encore comment procéder :

Lancez la version Nintendo Switch de Pokémon HOME et sélectionnez « Pokémon » depuis le menu principal ;

Sélectionnez le jeu avec lequel synchroniser Pokémon HOME, puis les données de sauvegarde de l'utilisateur qui vous intéresse ;

Sélectionnez les Pokémon que vous voulez déplacer, et la Boîte de destination ;

Appuyez sur le bouton + après avoir terminé vos déplacements pour les sauvegarder avant de quitter. REMARQUE : vous ne pourrez recevoir ce cadeau qu'une seule fois par compte Pokémon HOME même si vous possédez plusieurs copies de Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier.

Aucune date de fin de validité de l'opération n'a été donnée, mais ne traînez pas si vous êtes intéressés.