Predator: Hunting Grounds, la mise à jour gratuite de juillet un brin détaillée

Comme nous le savons, beaucoup de contenu arrive dans la mise à jour gratuite de juillet de Predator: Hunting Ground, le petit de IllFonic. Dans ce FPS asymétrique rappelant le concept d'Evolve (mais si, vous vous en souvenez !), une équipe incarne un commando humain tandis qu'un autre joueur rentre dans la peau du Predator, avec pour but de décimer l'équipe adverse.

Plus de 30 nouveaux objets seront ajoutés dans le jeu dont notamment de nouvelles armes pour commando, le katana (rendu disponible pour tous les joueurs) et différentes apparences de Predator. Le principal ajout de cette mise à jour reste cependant le Predator Alpha et sa faucille à obtenir en atteignant le niveau 100.

Nous continuons de travailler d’arrache-pied pour vous apporter de nouveaux contenus dans Predator: Hunting Grounds. Cela fait désormais trois mois que le jeu est sorti et que nous l’améliorons constamment à l’aide de correctifs et de mises à jour. Nous sommes ravis de vous proposer de nombreux objets ce mois-ci grâce à une mise à jour gratuite qui donnera à tous les joueurs l’opportunité de personnaliser encore plus les classes de Predator et du Commando.



Un nouveau DLC payant a également été annoncé pour la fin du mois (le 28 juillet prochain) et contiendra Le Predator Chasseur Urbain armé d'une lance de chasse et de son ordinateur brachial. Préparez-vous à chasser... ou à être chassé ! Obtenez ces nouvelles récompenses et prouvez votre puissance !

Predator: Hunting Ground est disponible à 39,09 € sur Amazon.