PREVIEW Fire Emblem Warriors: Three Hopes, retour en terrain de guerre connu, mais avec plus d'action !

Après un Fire Emblem: Three Houses que nous avions particulièrement apprécié en 2019, Intelligent Systems a fait appel à Omega Force (Koei Tecmo) pour concevoir non pas une suite comme Persona 5 Strikers ou une préquelle à l'instar d'Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, mais plutôt ce qui apparaît comme étant une version alternative de la chronologie que nous avons expérimentée en incarnant Byleth. Nous avons donc déjà pu jouer quelques heures à ce Fire Emblem Warriors: Three Hopes, qui reprend donc le casting apprécié du dernier épisode et son univers, avec cette fois un gameplay nous plaçant au cœur de l'action puisque nous incarnons les officiers lors de batailles façon musou, dégommant des tas d'ennemis à l'aide d'attaques dévastatrices. Hormis deux bandes-annonces principales, la présentation des trois factions principales (Adrestia, Faerghus et Leicester) et quelques détails disséminés sur les réseaux, nous ne savions pas bien quelle direction prendrait cet épisode. Eh bien, nous avons été agréablement surpris par nos débuts.

Ce Fire Emblem Warriors: Three Hopes a tous les ingrédients pour vous satisfaire !

Pour commencer, il faut voir ce Fire Emblem Warriors: Three Hopes comme trois scénarios additionnels venant s'ajouter à ceux de Three Houses, sauf que cette fois nous incarnant un ou une mercenaire du nom de Shez (modifiable) dont les actions vont influer l'histoire. À la suite de la bataille d'introduction contre les mercenaires de Jeralt, notre personnage croise le fer avec le Démon cendré, alias Byleth, dont nous pouvons également choisir le sexe et nom, mais qui semble surtout bien plus impitoyable que lorsque nous le contrôlions. Alors que tout semble perdu pour Shez, un être mystique du nom d'Arval provoque une transformation nous donnant l'ascendant quelques instants, ce qui nous vaut d'être épargné. Tout comme Sothis, il va par la suite interagir via des dialogues intérieurs, faisant office de commentateur face à nos choix. Toujours au cours du Prologue, après une ellipse de 6 mois, nous avons droit à une situation sentant le déjà-vu, puisque Shez croise la route d'Edelgard, Dimitri et Claude alors qu'ils sont pourchassés par des bandits.

Peu après, un choix qui va définir le déroulement de notre partie s'offre à nous, celui d'intégrer l'une des trois classes : les Aigles de jais, les Lions de saphir ou les Cerfs d'or. Oui, au lieu d'être un professeur de Garreg Mach, nous devenons un élève. Mais ce n'est que temporaire et vraiment rapide comme passage, car les évènements en 1180 s'enchaînent très vite avant qu'une ellipse de deux ans survienne ! Et c'est là que prend fin le Prologue et que le véritable jeu démarre avec au choix les scénarios Brasier pourpre, Lueur d'azur ou Fournaise dorée, alors que finissons général dans l'armée de l'une des factions et que Fódlan sombre dans la guerre.

L'action prend donc place à une époque non couverte par le jeu d'origine, ce qui est plutôt pas mal pour apporter un vent de fraicheur, en plus de mettre en avant des personnages du lore dont certains n'étaient qu'évoqués. Et évidemment, bien des visages familiers font leur retour en plus de nos camarades aux designs modifiés par le temps. Globalement, les premières heures font office de tutoriel avec pas mal d'éléments de gameplay à ingurgiter. Rien de bien méchant, si vous avez déjà touché à un musou et à Three Houses, vous serez rapidement en terrain connu. La prise en main est assez instinctive et l'action fluide à l'écran en mode Portable, un vrai plaisir sur notre Switch OLED. Sans trop rentrer dans les détails, chaque personnage est doté de diverses offensives plus ou moins puissantes, dont des capacités liées à la durabilité de l'arme (elle est restaurée après chaque bataille), une Aptitude de guerrier lorsque la jauge est pleine, un Éveil ou encore des effets d'Emblème pouvant se déclencher. Une esquive et une parade sont également là pour se protéger, et il est évidemment possible de verrouiller un ennemi important parmi la masse des troupes, ainsi que de récupérer des butins dans l'environnement et une fois certaines cibles battues. Du classique. Et, oui, les monstres géants sont à nouveau de la partie !

Chaque membre du roster (à priori 40 personnages au total) dispose d'une classe de départ et peut en débloquer de nouvelles en gagnant de l'XP et en ayant le sceau adéquat, Shez étant par exemple un Flügel maniant deux lames à la fois. Les ennemis sont d'ailleurs plus ou moins sensibles à certains types d'armes ou de magie, respectant l'aspect stratégique de la licence. En combat, nous pouvons à tout moment donner des ordres aux autres généraux pour qu'ils effectuent certaines actions offensives ou défensives. Des objectifs secondaires étant par moment proposées en pleine bataille, tout gérer seul serait bien hasardeux après tout. À ce sujet, il est possible de détacher nos Joy-Con et de s'amuser en coopération locale si l'envie nous en dit.

Tout comme Three Houses avec son monastère en guise de hub, Three Hopes nous fait vagabonder dans le camp de base entre chaque mission accessible via une carte de guerre. Là, tout y est, avec des marchands, un terrain d'entraînement ou bien nos quartiers personnels. Il est possible d'améliorer le moral de nos camarades et de renforcer nos liens en réalisant des tâches à trois ou en leur cuisinant de bons petits plats, ces actions consommant des points d'activité. Vous avez dû le comprendre, toute la partie gestion de jeu d'origine est à nouveau présente, pour notre plus grand plaisir. En plus, les bâtiments peuvent être améliorés, leur développement coûtant des matériaux récupérés au fil des batailles. Chaque chapitre dispose d'une mission principale sur la carte, avec au préalable d'autres affrontements à mener pour capturer les territoires de proche en proche. Et il est possible de les rejouer, de quoi passer bien des heures à faire monter de niveau tout ce beau monde, même s'il est possible de payer des Écus pour rattraper notre meilleure unité. Tout une liste d'Exploits à réaliser promet aussi de faire grimper le compteur si vous êtes complétionniste.

Les amateurs de doublage japonais peuvent souffler, il est possible de sélectionner la langue de Mishima ou l'anglais dès le menu principal, de même qu'écouter les musiques du jeu, revoir les cinématiques et scènes de l'intrigue, ainsi que les interactions lorsque deux personnages sont assez proches. Les fans de la licence peuvent de leur côté paramétrer leur partie comme dans Three Houses en sélectionnant une difficulté globale (Facile, Normal ou Difficile) changeable à tout moment, un mode de jeu entre Débutant et Classique, ce dernier laissant pour morts nos personnages s'ils tombent au combat dès le Chapitre 4 (c'est osé pour une production de ce type), ainsi qu'un style de jeu avec d'un côté Progressivement pour avoir accès à toutes les informations stratégiques et de l'autre Rapide et efficace si vous souhaitez vous concentrer sur l'action. Quant à la partie visuelle, le jeu est également dans la lignée de Three Houses, dont très propre, et nous n'avons pas relevé de souci de framerate notable jusqu'à présent. Notons sinon le support des amiibo offrant jusqu'à 5 cadeaux par jour, des bonus si vous avez une sauvegarde de Fire Emblem Warriors ou Three Houses sur votre console et la présence de 8 emplacements de sauvegarde.

Nos premières impressions : vivement ! Vous avez adoré Three Houses ? Vous aimez également rentrer dans le tas face à des hordes d'ennemis pas très malins ? Alors ce Fire Emblem Warriors: Three Hopes a tous les ingrédients pour vous satisfaire, surtout que certains éléments du lore sont approfondis. Nous sommes cependant curieux de voir s'il sera possible d'utiliser l'ensemble du casting au sein d'une même partie une fois tout ce beau monde débloqué, le choix de départ limitant entre autres ceux utilisables dans une même sauvegarde.

