PREVIEW Luigi's Mansion 2 HD : la chasse aux fantômes est de nouveau ouverte !

Même pas peur !





Si vous avez une 3DS à la maison, vous avez forcément connu le fameux Luigi's Mansion 2. Plus de 10 après sa sortie, Nintendo a pris la décision de porter cette production délirante et décalée sur sa belle console hybride, la Switch. Ainsi, le titre change légèrement d’appellation, les joueurs mettront donc la main sur Luigi's Mansion 2 HD. Adieu la 3D stéréoscopique, les développeurs ont lissé cette aventure pour avoir un rendu propre et clinquant à l’image. Nous y avons joué quelques heures, il est donc temps de vous en parler.

Léger, décalé et amusant.

Tout d’abord, sachez que nous avons lancé Luigi's Mansion 2 HD sur un téléviseur (nous testerons le rendu sur le petit écran de la Switch ultérieurement), ne tournons pas autour du pot, oui, c’est beau, les graphismes ont été peaufinés et soignés. En effet, la firme a amélioré les textures, modifié la modélisation de certains personnages, et a augmenté la résolution. Le résultat est plus que satisfaisant, l’aliasing disparait totalement à l’image, c’est super propre. En outre, les jeux de lumière sont un peu plus pétants, bref, vous l’aurez compris, ce portage ultra coloré a de quoi faire plaisir aux mirettes.

Concernant la prise en main, oui, elle a été perfectionnée. Et pour cause, nous pouvons mouvoir notre petit moustachu dans tous les sens en usant du second joystick. Ainsi, il est possible de capturer un spectre avec un peu plus de facilité. Cependant, il y a un petit bémol au tableau… Il faut un temps d’adaptation bien maîtriser les mouvements de Luigi, puisque le stick permet de le faire tourner sur lui-même ; il n’est pas aisé de comprendre les divers angles pour attraper certaines choses. Les gâchettes, elles, sont seulement dédiés à l’Ectoblast 5000 (l’espèce d’aspirateur), appareil qui peut aspirer, faire apparaître des objets invisbles, ou encore faire expulser un faisceau lumineux surpuissant. Bref, tout a été harmonisé pour nos belles Nintendo Switch.

Nos premières impressions : Vivement !



Ce « nouveau » Luigi's Mansion 2 HD est plus que plaisant de prime abord. Nous avons passé un bon moment à redécouvrir le Manoir du désespoir et la Tour des détours. Cette adaptation est clinquante et délirante. Léger, décalé et amusant, cette production fait du bien après une bonne journée épuisante. Et le reste ? Nous en parlons dans notre test final, nous avons hâte d’y retourner !

