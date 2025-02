PREVIEW Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, Mira Mira, qui est la plus belle ?

Si la licence Xenoblade est désormais bien ancrée dans l'écosystème des consoles Nintendo et connue des joueurs Switch pour son excellente trilogie et les aventures stand-alone accompagnant chaque épisode, formant un tout cohérent, la situation était bien différente en 2015 à la sortie de Xenoblade Chronicles X sur Wii U. Ce deuxième jeu de la série est en effet différent de son ainé à bien des égards, se concentrant sur l'exploration d'un gigantesque monde ouvert aux commandes d'un avatar créé par le joueur, avec de fortes thématiques de science-fiction et en mettant de côté l'aspect philosophique, sans parler de sa dimension multijoueur. Alors que tous sont jouables sur la console hybride, il restait le seul non accessible, l'un des derniers titres majeurs bloqués sur une plateforme n'ayant pas eu le succès qu'elle méritait. Nous avons donc accueilli son annonce sur Switch dans une Definitive Edition avec joie, surtout que des nouveautés narratives ont été teasées. En amont de son lancement le 20 mars prochain, elle est d'ores et déjà passée entre nos mains dans sa version 1.0.1, l'occasion de vous donner un premier avis. Nous n'allons pas nous attarder sur chaque détail de ce remaster, mais pointer du doigt certains éléments qui nous semblent pertinents.

Un régal pour les mirettes.

Comme nous l'avions fait remarquer lors de son annonce, cette déclinaison Switch a été conçue en se basant sur la version occidentale. Elle dispose tout de même du doublage japonais... mais un détail risque de faire grincer des dents les fans. Au lancement, nous tombons immédiatement sur l'écran titre et notre premier réflexe a donc été d'aller dans les Paramètres, dont l'agencement a été revu, afin de passer l'audio dans la langue de Mishima. Cela n'a pas été possible, un message nous indiquant alors qu'il s'agit d'une option ne pouvant être modifiée qu'une fois dans le jeu. Concrètement, la cinématique d'introduction et le discours d'Elma à notre réveil sur Mira ne sont disponibles qu'en anglais. Dès qu'il est possible de se mouvoir et donc d'ouvrir le menu, le changement est alors possible, avec au passage le choix de la voix de notre personnage à refaire. Nous avons évidemment tenté de voir si la création d'une nouvelle partie tout en ayant déjà activé l'option changeait quoi que ce soit... en vain. Grosse frustration sur le moment, qui s'est tout de même depuis dissipée. Puisqu'il n'y a pas de section dédiée pour revoir les cinématiques, contrairement aux autres épisodes, et que celle rejouée en restant à l'écran titre est simplement accompagnée de l'OST, c'est assez décevant pour une Definitive Edition. Pour le coup, nous sommes curieux de savoir ce qu'il en est au Japon.

Vient ensuite la création de notre avatar, une étape qui peut durer bien longtemps alors qu'il ne s'agit en gros que de la personnalisation du visage. L'interface a été épurée, ce qui permet de s'y retrouver plus facilement. Toutefois, une certaine incompréhension règne quant au choix de ne pas avoir fait un close-up lors de certaines étapes, nécessitant d'aller sur l'onglet des yeux pour apprécier le rendu. De plus, comme la base est la version Wii U occidentale, seule la taille est réglable (une indication en centimètre n'aurait pas fait de mal). Il n'y a donc aucun curseur pour modifier la poitrine de notre protagoniste, comme il fallait s'en douter. Quatorze presets sont disponibles pour chaque sexe, qui ont été un peu revus pour l'occasion. C'est là que le jeu peut perdre les nouveaux joueurs, car certaines coiffures sont liées à ces préréglages qui déterminent la forme du visage. Oui, ça n'a pas changé. Par conséquent, nous enchaînons les réinitialisations afin de trouver le style qui nous convient. Il aurait été bon de tout remettre à plat afin de proposer un éditeur plus intuitif. Le nuancier de couleurs peut aussi prêter à confusion, appliquer un teint pâle revenant à sélectionner du marron par exemple.

Ce passage obligé permet de constater le travail effectué sur la refonte des visages, qui même pour les moins avenants sont tout de même bien meilleurs désormais, se rapprochant un peu plus de ceux de la trilogie. Nous voyons également bien mieux la différence entre les types de joues en raison de l'ombrage appliqué. Les chevelures affichent quant à elles un bien meilleur degré de détail et les combinaisons de coloris entre racines et pointes peuvent donner des résultats vraiment meilleurs à notre goût. Certaines ont connu des modifications, voire ont été remplacées. Mieux encore, les développeurs font plaisir aux fans en proposant les coupes de Pyra, Mythra, Nia, Malos et Mio. Pour pousser la ressemblance, il est même possible d'activer un ajout « Spécial » rajoutant le diadème et accentuant la crête des Lames, et appliquant l'ornement rouge de la Passeuse d'âmes. Il y a aussi de l'inédit du côté des peintures faciales avec un choix plus vaste et revu, certaines ayant été retirées. À vous le logo de la Monado sur votre front ou un maquillage de clown pour les grandes occasions ! Bien évidemment, certains aspects de cette personnalisation se répercutent du côté des PNJ et de nos alliés, à commencer par Elma, plus rayonnante que jamais.

D'un point de vue technique, Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition a nettement réduit les temps de chargement et rehaussé ses graphismes. Sur notre TV 4K, la différence se voit dès l'intro et il est agréable d'arpenter New Los Angeles et les environnements naturels de Mira de cette manière. En mode Portable, c'est vraiment beau et détaillé, un régal pour les mirettes en plus d'avoir une interface bien lisible, mais évidemment un peu chargée dans la pure tradition de la licence. Après tout, c'est un RPG à systèmes avec une complexité qui peut rebuter de prime abord, mais qui se laisse découvrir et apprivoiser progressivement. Des tutoriels textuels supplémentaires ont été ajoutés en supplément de ceux déjà là de base et la mini-carte a grandement été améliorée, plus discrète et avec un marqueur d'objectif bien clair. En revanche, le flou cinétique en déplaçant la caméra est toujours d'actualité (moins en ville), nécessitant un temps d'adaptation. Cela plait ou non, mais il faut s'y faire. Quant aux ennemis dans l'environnement, nous passons toujours à travers.

Parmi les autres différences que nous avons relevées, notez que certaines sections ont été déplacées ou modifiées au sein du menu, le Sociogramme se retrouvant par exemple dans Infos, tandis que Social est maintenant intitulé En ligne. Dans Équipe, Équipement mode sert à bien séparer la partie personnalisation (transmog) qui n'impacte pas les statistiques de l'Équipement de terrain, ce qui est fort pratique. Des animations (idle) ont même été ajoutées pour nos personnages. Les Trophées sont eux toujours inclus, au nombre de 741, répartis en trois catégories, contre 749 auparavant. Les complétionnistes auront donc de quoi faire. Et en plus du Bestiaire et de l'Encyclopédie, des Archives de Mira peuvent être consultées, fournissant un résumé des évènements, des détails sur les personnages, lieux et organisations, entre autres. Dernier détail pour aujourd'hui, sur Wii U, le fait d'être hors ligne était constamment indiqué en haut à gauche de l'écran. Fort heureusement, cela a été retiré, permettant d'avoir de belles captures pour les photographes virtuels. Enfin, en plus d'une sauvegarde automatique, nous disposons de trois emplacements manuels distincts.

Nos premières impressions : Vivement ! De base, Xenoblade Chronicles X est un excellent jeu, cette Definitive Edition a donc tout pour exciter, malgré les éléments pas forcément positifs que nous avons volontairement pointés pour cette preview. Outre un confort de jeu dans l'ensemble amélioré, là où pourrait se démarquer ce remaster, c'est du côté de ses ajouts narratifs, mais pour cela, nous avons encore de très nombreuses heures qui nous attendent. En effet, pas question d'une intrigue stand-alone à lancer séparément, donc ce n'est qu'en progressant ou en allant au bout que nous pourrons les juger. Par avance, notez que nous ne pourrons pas traiter du multijoueur lors de notre test, puisque les serveurs n'ouvriront leurs portes que la veille du lancement. Cela ne nous empêchera pas d'y revenir après-coup si nous jugeons cela pertinent.

