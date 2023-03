Professor Layton et le Nouveau monde à vapeur prend la direction de l'Amérique et réintroduit Luke dans sa nouvelle bande-annonce

Le récent Nintendo Direct a fait revenir sur le devant de la scène plusieurs licences cultes de Level-5, dont Professeur Layton. Oui, le détective est bien loin de la retraite et le spin-off L'Aventure Layton : Katrielle et la Conspiration des Millionnaires ne donnera donc pas lieu à une suite avec sa nièce pour le moment. Malgré le décès d'Akira Tago, qui était à l'origine des énigmes de l'hexalogie parue à l'origine sur DS et 3DS, nous allons donc avoir droit à un Professor Layton and The New World of Steam sur Switch, où Hershel Layton et Luke Tritton vont donc reprendre du service. La seule certitude était jusqu'à présent la présence de nos héros et cette ville à l'esthétique légèrement steampunk. Le Level-5 Vision 2023 était donc attendu au tournant pour en apprendre davantage à son sujet.

Bien que la bande-annonce n'en montre encore que peu, elle permet de réintroduire Luke, qui un an après les évènements du 3e épisode Le Destin perdu (les jeux suivants étant des préquelles) invite son mentor en Amérique dans la ville de Steam Bison où la technologie de moteurs à vapeur s'est considérablement développée, surpassant ce qui se fait à Londres dans l'univers du jeu. Là-bas, Luke s'est fait une réputation en résolvant des affaires, se faisant appeler « détective » alors que Layton sera un parfait inconnu pour les habitants du coin. Et s'il fait appel à son ami, c'est pour l'aider à résoudre un mystérieux incident. En termes de mécaniques de jeu, nous savons simplement que la résolution d'énigmes permettra de développer la ville.

Enfin, si Yo Oizumi reprend en japonais son rôle du Professeur Layton, Luke sera cette fois doublé par Mio Imada. Quant aux énigmes, Level-5 a fait appel au groupe QuizKnock, spécialisé dans ce domaine.

En attendant ce Professor Layton et le Nouveau monde à vapeur, qui sera le nom français du jeu, L'Aventure Layton : Katrielle et la Conspiration des Millionnaires - Édition Deluxe est vendu 34,99 € sur Amazon.