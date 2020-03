Project Genesis : l’étrange projet de 8 Circuit Studios trouve une date pour son accès anticipé

Mais qu’est-ce donc que cette bizarrerie de Project Genesis ? Un TPS, un FPS, un jeu de survie, un OVNI venu d’une autre galaxie ? Et bien, à en croire la petite équipe de 8 Circuit Studios (qui en est à son coup d’essai, précisons-le), c’est un peu tout ça à la fois. Cela peut paraître étrange, mais le studio est parvenu à lancer une alpha fermée avec cela le 1er février dernier.

Si combattre à bord de vaisseaux spatiaux vous branche et que vous voulez en plus quelques combats à la première personne à bord de vos rafiots de l’espace, sachez qu’il vous faudra débourser 29,99€ pour avoir accès à l’accès anticipé. Aujourd’hui il est temps de passer à la vitesse supérieure et c’est pour cette raison que 8 Circuit Studios a programmé le début de l’accès anticipé sur Steam au 24 avril prochain. Ce sera l’occasion idéale pour approcher davantage un titre nébuleux dont la seule certitude est le thème de la science-fiction, qui se confirme en vidéo dans le trailer de l’accès anticipé.