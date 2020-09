PS4 : des bundles avec FIFA 21 et une console ou une manette DualShock 4 annoncés

Les bundles pour s'offrir le nouveau FIFA et une PlayStation 4, c'est une tradition qui dure depuis maintenant trois ans. Le choix sera moindre en 2020, alors que SIE prépare seulement un pack comprenant une PS4 500 Go et FIFA 21 au format physique, pour la sortie du jeu le 9 octobre 2020. Il vous en coûtera 339,99 €, mais vous aurez droit en prime à un essai de 14 jours pour le PlayStation Plus et un bon FUT 21 comprenant un Pack Joueur Or Rare et 3 icônes en prêt pour 5 matchs.



Le constructeur innove tout de même avec un autre coffret regroupant un code numérique pour le titre ainsi qu'une DualShock 4 et les mêmes bonus numériques, pour tout juste 99,99 €.

Lot PS4 Ce lot PS4 est disponible en Europe chez les commerçants participants (veuillez consulter les magasins de votre région pour plus d’informations sur la disponibilité et le prix de ce produit) : PS4 500 Go + FIFA 21 - Comprend une console PlayStation 4 avec un disque dur de 500 Go, une manette DualShock 4 sans fil, une copie physique de FIFA 21, un bon FUT 21 et un bon d’essai gratuit de 14 jours pour le PS Plus. 339,99 € (prix maximum conseillé). Lot Dualshock 4 Les lots Dualshock 4 seront disponibles chez les commerçants sélectionnés en Europe, aux USA, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Veuillez consulter les commerçants près de chez vous pour plus d’informations sur la disponibilité de ce produit. Une manette Dualshock 4 sans fil + FIFA 21 - Vous avez déjà une PS4 et une forte envie de jouer au foot, mais il vous manque une manette ? Ce lot vous permet d’obtenir une manette DualShock 4 sans fil avec un code pour obtenir FIFA 21 en version numérique, un bon FUT 21 et un bon d’essai gratuit de 14 jours pour le PS Plus. 99,99 € (prix maximum conseillé).

Le premier bundle peut d'ailleurs être précommandé sur Amazon.fr, où il est affiché à 349,99 €, soit au-delà du prix maximum conseillé : le site de vente en ligne devrait rapidement corriger le tir.