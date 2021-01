FIFA 21 PS4 : la Manette d'Or revient en force pour sa sixième édition, le trophée et une PlayStation 5 à la clé !

Habituellement, la Manette d’Or allait au joueur qui avait marqué le plus beau but sur les célèbres jeux de football, à savoir FIFA et PES. Pour sa sixième édition, ce ne sera plus le cas. Cette fois, si les joueurs souhaitent remporter le fameux trophée en plus d’une PlayStation 5, ils devront représenter leur communauté sur FIFA 21.

En effet, des membres des communautés de trois célèbres streameurs, à savoir LRB, Mickalow et Kameto, devront s'affronter dans une première phase de qualifications qui aura lieu le 1er février à 19h30. Notez que vous avez jusqu'à cette date pour vous inscrire. Vous pouvez le faire depuis votre PlayStation 4 en allant dans l'onglet Évènements puis en sélectionnant les tournois ou alors cliquez ici pour vous inscrire à la team de LRB, ici pour celle de Mickalow et ici pour l'équipe de Kameto. Une fois les trois champions des communautés qualifiés, la phase finale aura lieu le lundi 8 février sur la chaîne Twitch de PlayStation France. Accompagnés de leurs streameurs favoris, les champions s'affronteront sur 3 matchs aller et 3 matchs retours, toujours sur FIFA 21. Le meilleur joueur emportera le fameux trophée en plus de la nouvelle PS5 de SIE. De nombreux lots sont aussi disponibles pour les perdants : des abonnements PlayStation Plus de 12 mois, des DualShock Controllers PS FC Bleus et des ballons Adidas Telstar 18 World Cup.

Cette année, la communauté qui représentera le mieux son créateur préféré sera récompensée ! Nous avons organisé trois tournois sur FIFA 21 auxquels les membres de 3 communautés pourront participer pour soutenir Kameto, LRB ou Mickalow et tenter d’accéder à la seconde phase de la compétition qui se déroulera lors d’un live Twitch. Les trois gagnants entreront sur le terrain aux côtés de leur streameur et relèveront le défi à ses côtés. Le vainqueur de la phase finale remportera le trophée de La Manette d’Or et une PS5 en prime !

