PS4 et PSN : jusqu'à 50 000 $ offerts à celui qui trouve une faille ou un bug

Comme tous les constructeurs, Sony ne rigole pas avec la sécurité de ses PlayStation 4, mais également du PlayStation Network, qui sert pour rappel à jouer en ligne. La firme japonaise vient ainsi de dévoiler un partenariat avec HackerOne, proposant à n'importe qui de rechercher des bugs et autres failles liés aux PS4 et au PSN.

Le programme PlayStation Bug Bounty a été présenté sur le PS Blog et vise évidemment à sécuriser au maximum les consoles et le réseau de Sony. Bien que le constructeur fasse appel à des sociétés tiers privées pour cela, il invite désormais la communauté à chercher des failles et à les faire connaître pour qu'elles soient rapidement corrigées par la suite. Sony sait attirer les pirates en herbe, il offre jusqu'à 50 000 $ pour toute faille découverte sur ses PS4, et 3 000 $ pour un bug critique trouvé sur le PSN.

Les joueurs et internautes intéressés peuvent se rendre sur le site de HackerOne pour découvrir les primes offertes, et soumettre leurs découvertes. Pour rappel, la PS4 est vendue 299 € sur Amazon.fr.