PS5 : l'écran de démarrage a-t-il été montré lors de la présentation d'hier ?

La présentation Le Futur du Jeu Vidéo durait plus d'une heure, et la plupart des séquences étaient entrecoupées de plans stylisés sur des formes blanches, bleues et noires, qui ont fini par laisser apparaître la PS5 en elle-même. Mais à un moment de l'évènement, nous avons pu voir un interlude un tout petit peu différent.

Le message « See important health and safety warnings in the Settings menu » apparaît sur un fond noir, avant de laisser sa place à un écran où il était cette fois marqué « Press the PS button on your controller » au-dessus du logo PlayStation. Le tout était habillé par de jolies paillettes dorées, et bercé par de petites musiques qui ressemblent fortement à ceux d'un menu de console. Les joueurs se demandent donc s'il ne s'agirait pas du menu du démarrage de la PlayStation 5, les premières secondes que nous verrions à chaque fois que nous démarrerons la console.

Il faut avouer que tout y est, de la sémantique à la mise en scène, et il serait étonnant que Sony Interactive Entertainment se soit laissé aller à un tel teaser sans rien derrière. Il est vrai que, après tout, nous n'avons pas encore vu à quoi ressemblera le menu de la PS5, le constructeur gardant cette cartouche pour plus tard. Si c'est effectivement l'écran de démarrage que nous avons sous les yeux, ce qui avait été interprété comme le son de l'allumage de la plateforme dans une précédente vidéo ne le serait alors pas du tout.

