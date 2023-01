PS5 : mettre la console à la verticale pourrait la détruire

Lorsque Sony a présenté officiellement la PlayStation 5, les futurs acheteurs ont d'abord souligné le choix de design pour le moins particulier, mais depuis plus de deux ans, la console s'arrache comme des petits pains et vient de dépasser les 30 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Mais il y a peut-être un problème de conception.

Wololo tire en effet la sonnette d'alarme en citant plusieurs réparateurs de consoles, dont les Français 68Logic et Ben Montana, qui mettent en garde les possesseurs de PlayStation 5 : placer la console de Sony à la verticale pourrait la détruire. Comment ? Eh bien, à cause de son système de refroidissement un peu particulier. La PS5 n'opte pas pour une pâte thermique au niveau du processeur, mais un métal liquide, normalement plaqué contre le CPU. Sauf qu'avec la gravité, lorsque la console est positionnée à la verticale, ce métal liquide coulerait petit à petit hors de son emplacement, n'assurant plus le refroidissement du processeur. Et ça, qu'importe le modèle de PS5, classique ou Digital.

Bien évidemment, tout cela est à prendre avec des pincettes. Ces réparateurs reçoivent des PS5 (et autres machines) qui ne fonctionnent plus correctement, les démontent et constatent alors les dégâts. Le problème du métal liquide qui se balade est sans doute réel, mais loin d'être généralisé, des millions d'utilisateurs ont leur PlayStation 5 à la verticale depuis des mois sans aucun souci... pour le moment ? De son côté, Sony n'a pas communiqué sur le sujet, mais le constructeur nippon indique bien que la PS5 peut être placée à la verticale comme à l'horizontale, le socle est prévu pour les deux positions. Et vu la taille de la bête, la position verticale prend clairement moins de place...

Pour rappel, les problèmes de stocks de PlayStation 5 vont très bientôt devenir de l'histoire ancienne, même si la console est toujours vendue sur invitation seulement via Amazon, contre 549,99 €.