PS5 : un modèle d'abonnement à la Xbox Game Pass ne serait « pas viable »

Dans la guerre annoncée entre Xbox Series X | S et PS5, deux grands arguments commencent à s'opposer : le Xbox Game Pass d'un côté, et les AAA en exclusivité totale ou temporaire de l'autre. GamesIndustry.biz a tout de même demandé au président de Sony Interactive Entertainment pourquoi il ne préparait pas de système de jeu avec abonnement comme le XGP, quand bien même le PlayStation Now offre déjà une certaine alternative.

La réponse de Jim Ryan a été assez claire : il estime que sa société ne s'y retrouverait pas financièrement parlant.

Pour nous, avoir un catalogue de jeux n'est pas quelque chose qui définit une plateforme. Notre argumentaire, comme vous l'avez entendu, est basé autour de nouveaux jeux, de grands jeux. Nous avons déjà eu cette conversation - nous n'allons pas nous engager à intégrer des titres tout juste sortis dans un modèle d'abonnement. Ces jeux coûtent plusieurs millions de dollars, bien plus de 100 millions de dollars, à développer. Nous ne voyons tout simplement pas cela comme viable. Nous voulons rendre les jeux plus grands et meilleurs, et, espérons-le, plus persistants à un moment donné. Donc, les intégrer dans un modèle d'abonnement dès le premier jour, pour nous, n'a tout simplement aucun sens. Pour d'autres dans une situation différente, cela pourrait avoir du sens, mais pour nous, ce n’est pas le cas. Nous voulons étendre et développer notre écosystème existant, et intégrer de nouveaux jeux dans un modèle d’abonnement ne va pas dans le même sens.

Visiblement, il ne parait pas envisageable pour SIE de développer des jeux à plusieurs dizaines de millions de dollars pour les offrir dans un service à quelques euros par mois. C'est pourtant bien ce que fait la concurrence, mais peut-être avec des investissements moindres à la base. Dans tous les cas, les joueurs devraient s'y retrouver avec deux offres différentes aux approches tout aussi intéressantes. Si vous voulez avoir accès à plusieurs jeux d'un coup dès l'achat de votre PS5, vous pourrez tout de même vous tourner vers la PlayStation Plus Collection.

